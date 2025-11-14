ОАЕ: Няма толерантност към незаконни дейности, подкопаващи държавната сигурност, няма транзит за конфликти, няма убежище за контрабандисти на оръжие
Служител от прокуратурата за държавна сигурност съобщи на информационната агенция Emirates News Agency (WAM), че прокуратурата е приключила разследването по делото за опит за прехвърляне на военно оборудване към властите в Порт Судан през територията на ОАЕ.
Очаква се обвиняемите да бъдат предадени на съд в съответствие с ангажимента на ОАЕ за прозрачност и справедливост.
На 30 април главният прокурор на ОАЕ обяви, че службите за сигурност на страната са предотвратили опит за незаконен контрабанден внос на оръжие и военно оборудване в Порт Судан и са арестували членове на клетка, замесена в незаконен трафик на военно оборудване и изпиране на пари. Дейността им включваше тайно посредничество, медиация и събиране на неразкрити комисионни чрез скрити канали.
Обвиняемите бяха арестувани, докато проверяваха голямо количество (54,7 x 62 mm) амуниции от типа „Горюнов“ – военни – в частен самолет на едно от летищата в страната. Властите конфискуваха част от финансовите постъпления от сделката, които бяха в притежание на двама от обвиняемите.
Операцията беше проведена под надзора на прокуратурата и след издаването на съдебни заповеди от главния прокурор, разрешаващи ареста и претърсването.
Разследванията разкриха участието на членове на клетката в сделки със судански военни власти – включително офицери, длъжностни лица, политици и бизнесмени – както и с лица и компании, включени в списъците на санкциите на САЩ и на Интерпол.
Разследването показа, че тези транзакции са били извършени по искане на Комитета по въоръжението на суданските въоръжени сили, председателстван от Абдел Фатах Ал-Бурхан и неговия заместник Ясер Ал-Ата, и координиран от Отман Ал-Зубайр, финансовия служител на властите в Порт Судан. Прокуратурата обяви, че по-късно ще бъдат оповестени допълнителни имена.
Освен това представителят на прокуратурата отбеляза, че разследването е разкрило изненадваща информация относно източниците на финансиране на сделките за военно оборудване, свързани с пристанищната администрация на Порт Судан.
Резултатите от разследването включват съществени доказателства – като аудио и видео записи, кореспонденция между членовете на клетката и документи, свързани с транзакциите, включително договори, финансови отчети и изявления, описващи процеса на изпълнение и прехвърляне на средства.
Доклади от техническите комисии разкриват още, че част от финансирането е било осъществено чрез банка, оперираща в ОАЕ.
