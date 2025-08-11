ОАЕ използва изкуствен интелект, за да разшири глобалния обхват на арабския език

ОАЕ създаде модел за използване на изкуствен интелект (AI) за интегриране на арабския език и неговото културно наследство в цифровата сфера, като по този начин засили регионалното и глобалното си присъствие като език, способен да отговори на бъдещите изисквания.

Различни държавни институции въвеждат инициативи, базирани на AI, в сектори като издателската дейност, образованието, лексикографията и творческото съдържание.

Един от водещите проекти е „Исторически речник на арабския език“, монументално научно постижение, завършено миналата година от Шарджа, „столицата на арабската култура“. Проектът документира еволюцията на арабския език през историята.

След това стартира проектът „Исторически речник на арабския език GPT“, който използва съвременни иновации за обслужване и разпространение на езика в световен мащаб. Свързан с ИИ, речникът предлага на изследователи и ентусиасти над 20 милиона арабски думи. Той им дава възможност да пишат и четат текстове, да ги преобразуват във видеоклипове и да обогатяват речника с нова информация чрез сътрудничество между Академията за арабски език в Шарджа и Изследователския център „Емирейтс Сколар“.

Междувременно Фондацията за знания „Мохамед бин Рашид Ал Мактум“ насърчава цифровата култура и знания в арабския свят и в световен мащаб чрез инициативи като „Център за цифрово знание“, арабска платформа за създаване, събиране и организиране на цифрово съдържание. Миналата година тя надхвърли 800 000 заглавия и 8,5 милиона цифрови елемента в над 18 специализирани библиотеки.

Центърът за арабски език в Абу Даби, част от Министерството на културата и туризма, стартира няколко издателски проекта, базирани на изкуствен интелект, включително специализиран цифров речник в подкрепа на цифровото арабско съдържание. Това е първият изчерпателен речник арабски-английски, който използва изкуствен интелект и компютърна лингвистика.

Речникът обхваща над 7000 основни съвременни термина, предлага автоматизирано произношение, опростени определения, примери, изображения и точни граматически и семантични класификации.

В сътрудничество с екип от Нюйоркския университет в Абу Даби и Университета Зайед, центърът стартира проекта „BAREC“ (Balanced Arabic Readability Corpus), чиято цел е да събере езиков корпус от 10 милиона думи, обхващащ широк спектър от литературни жанрове и теми.

По време на последното издание на Международния панаир на книгата в Абу Даби бе стартирана инициативата „Digital Square“ – техническо пространство, което предоставя платформа за подобряване на използването на изкуствен интелект в издателската дейност и книгите.

Освен това много образователни институции проявяват интерес към стартирането на различни инициативи за насърчаване на използването на изкуствен интелект и съвременни технологии в преподаването на арабски език.

източник: www.wam.ae

