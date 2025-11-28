ОАЕ и Индия провеждат шестото заседание на Консулския комитет

Обединените арабски емирства и Република Индия проведоха шестата сесия на съвместния си консулски комитет в централата на Министерството на външните работи в Абу Даби.

Делегацията на ОАЕ беше водена от Омар Обайд Алхесан Алшамси, заместник-министър на външните работи, а индийската делегация беше водена от Арун Кумар Чатерджи, секретар по консулските въпроси, паспортите, визите и индийските въпроси в чужбина. Срещата се фокусира върху начините за засилване на сътрудничеството в области от взаимен интерес.

Алшамси приветства индийската делегация и предаде поздравите на Н.В. шейх Абдула бин Зайд Ал Нахаян, заместник министър-председател и министър на външните работи, заедно с най-добрите пожелания на Н.В. за успешна и продуктивна среща. Той подчерта, че свикването на шестата сесия на съвместния консулски комитет отразява ангажимента на ръководството на двете страни да укрепят двустранните отношения и олицетворява дълбоките исторически, културни и стратегически връзки, които обединяват ОАЕ и Индия, допринасяйки за общите интереси и отговаряйки на стремежите на народите на двете приятелски нации.

По време на срещата бяха обсъдени няколко области от взаимен интерес, включително засилване на консулското сътрудничество и проучване на начини за обмен на опит и най-добри практики в тази област, като по този начин се разширяват възможностите за съвместно сътрудничество и се подкрепят усилията за по-нататъшно подобряване на консулските услуги, предоставяни на гражданите на двете страни.

В рамките на срещата индийската делегация посети модела „Smart Mission“ на ОАЕ, първият по рода си в света, който използва интегрирана екосистема от съвременни технологии и решения за изкуствен интелект, за да предоставя пионерски консулски услуги.

Моделът отразява ангажимента на Министерството на външните работи да използва най-съвременни технологии за опростяване на процедурите и подобряване на обслужването на клиентите в мисиите на ОАЕ по целия свят.

източник: www.wam.ae

