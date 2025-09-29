ОАЕ е начело в класацията на дестинациите за износ на египетски инженерни продукти през 2025 г.

Обединените арабски емирства се превърнаха в водещ пазар за египетския износ на инженерни продукти през 2025 г., на фона на продължаващия растеж на този жизненоважен сектор в Египет.

Според Съвета за износ на инженерни продукти на Египет, към Министерството на търговията и промишлеността, износът на сектора е нараснал с 12% между януари и август 2025 г., достигайки 4,187 млрд. щатски долара в сравнение с 3,746 млрд. щатски долара през същия период на 2024 г.

Май Хелми, изпълнителен директор на Съвета, заяви днес, че целевите пазари са отбелязали значително разширение, като отбеляза забележимо увеличение на износа на инженерни продукти от Египет за Европа, Азия, Африка и Америка, както и за арабските пазари, по-специално ОАЕ.

Шериф Ел Саяд, председател на Съвета за износ на инженерни продукти, заяви, че растежът отразява способността на сектора да повиши конкурентоспособността си на световните пазари въпреки международните предизвикателства. Той добави, че настоящите нива са най-високите в историята на сектора за осеммесечен период, което подкрепя прогнозите за достигане на износ в размер на 6 млрд. щатски долара до края на 2025 г.

