NYT съобщи за намерението на Рубио да обсъди с ЕС гаранциите за сигурността на Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще обсъди в четвъртък, 21 август, с представители на Европейския съюз (ЕС) гаранции за сигурността на Украйна. За това съобщава на 20 август вестник The New York Times (NYT) с позоваване на източници.

„Рубио ще проведе „деликатни дипломатически преговори“ с колеги от Украйна и други европейски съюзници“, се казва в публикацията.

Отбелязва се, че по време на дискусията ще бъде предварително определено какви могат да бъдат гаранциите за сигурност за Украйна до евентуалната среща на президента на Русия Владимир Путин и украинския лидер Владимир Зеленски.

Бъдещото споразумение може да включва помощ от САЩ в областта на разузнаването и наблюдението. Не е изключено и разполагането на сили в Черно море.

По-рано същия ден вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че страната няма да поеме ангажименти за гаранции за сигурността на Украйна, без да са ясни условията за прекратяване на конфликта. При това той отбеляза, че европейските страни трябва да поемат лъвския пай от гаранциите за сигурността на Украйна.

Агенция Bloomberg също научи за готовността на около 10 страни да изпратят войски в Украйна в рамките на предоставянето на възможни гаранции за сигурността на Киев.

източник: iz.ru

