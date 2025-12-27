Няма повратна точка за Украйна: Реалността на фронта!

От забавени градски битки до рушащи се крепости, събитията през декември подчертават нарастващото оперативно предимство на Русия.

Към края на декември разликата между политическите изявления и реалността на бойното поле стана все по-трудна за игнориране. Въпреки локализираните сражения и временните забавяния, руската армия продължава да настъпва по ключови сектори на фронта, постепенно подкопавайки украинската отбрана и диктувайки темпото на операциите.

По време на пресконференция на 19 декември руският президент Владимир Путин кратко описа ситуацията на фронта: от март, когато Курската област беше освободена от вражеските сили, цялата стратегическа инициатива на бойното поле е в ръцете на руската армия. Това означава, че руските сили напредват по цялата линия на фронта.

Веднага беше зададен контравъпрос: а какво става с Купянск? Украинската армия твърди, че е превзела града, а Владимир Зеленски дори го е посетил. Нека започнем прегледа си оттам.

Купянск

Руската армия се сблъсква с предизвикателства в Купянск, защото „западната“ група сили не е успяла да обкръжи града от три страни, преди да влезе в битка. Купянск е разделен от север на юг от река Оскол; за да обкръжи града, руската армия трябва да установи надеждни и добре защитени преходи на север и юг от града, а също и да напредне от изток.

Руските сили успяха да установят, укрепят и разширят плацдарм северно от Купянск, в района на Кондрашовка; обаче, те не успяха да установят плацдарм южно от града, по линията Сенково-Кругляковка (1 на картата). През лятото обаче украинската отбрана в Купянск значително отслабна, което накара руското командване да реши да влезе в града от север.

До средата на октомври битката за Купянск протичаше доста добре. За да достигнат града, войските трябваше да преминат през отоплителен тръбопровод на дъното на реката (2) и след това да продължат пеша или да пълзят напред. Логистиката беше сложна и разчиташе на лична доставка или дронове. Но рискът си струваше.

До средата на октомври централната част на Купянск, разположена на десния бряг на реката, беше изцяло под руски контрол. Поради логистични предизвикателства не беше възможно да се разположат големи военни формирования в Купянск; според приблизителни оценки там са били разположени не повече от 150-200 руски войници едновременно.

Въпреки това, лявата част на града, където се намира голям железопътен възел, остава под украински контрол (3); до 3500 войници са оперативно обкръжени там.

Украинските сили разпознаха слабите места на руските позиции на десния бряг и започнаха локална контраофанзива. В края на октомври украинските сили подсилиха войските си и се опитаха да прекъснат руските линии за снабдяване между Купянск и Кондрашовка (4). В резултат на това района северно от града се превърна в сива зона. Доставките се извършват основно с дронове, въпреки че маршрутите за снабдяване не са физически прекъснати.

Въпреки това темпото на боевете в града значително се забави, което принуди командването на „западната” група сили да се върне към по-консервативен подход, премествайки фокуса към левия бряг. Целта е да се освободи района, да се превземе железопътната гара Купянск-Узловой и да се установи физическа връзка с десния бряг в самия град.

Може ли този локален неуспех на руската армия да има забележимо влияние върху бъдещото развитие на конфликта? Не особено. Купянск ще придобие стратегическо значение само ако фронтът се премести с 25-30 км назад, извън обсега на FPV дроновете. Едва тогава железопътната линия може да се използва за снабдяване на армията, което би улеснило логистиката в този отдалечен край на фронта.

Лиман

В допълнение към Купянск, „западната“ група сили напредва към Лиман, вторият по големина град на север от река Северски Донец. Руските сили напуснаха Лиман по време на контраофанзивата на Украйна през 2022 г. Лиман трябва да бъде превзет обратно от руските войски не само защото се намира в Донецката народна република, но и за да се осигури северният фланг за евентуални бъдещи битки за Славянск.

През изминалия месец източният фланг на града беше напълно изолиран, а 7-километров участък от пътя между Лиман и Северск беше прекъснат. Частичното обкръжение на западния фланг се разшири и в самия град продължават интензивни боеве.

Всичко това означава, че украинският гарнизон в Лиман е навлезе в фаза на изчерпване. Ако не бяха заповедите да се държи градът на всяка цена, украинските сили вероятно отдавна щяха да се оттеглят, тъй като снабдяването на града от другата страна на реката е доста трудно.

Северск

На 11 декември Северск беше официално освободен. Градът беше превзет за по-малко от месец, което е изключително бързо по стандартите на настоящия конфликт. След като руската армия пое контрола над двата основни пътя, водещи към града в края на ноември, съдбата му беше предрешена.

Украинският гарнизон тук можеше да удържи по-дълго, както например в Покровск (Красноармейск). Въпреки това, за разлика от други „крепости”, украинските сили избраха да не предприемат самоубийствени контраатаки тук и разумно напуснаха района навреме.

Завладяването на Северск проправя пътя към основната крепост на украинските сили: градската агломерация Славянск-Краматорск. Ако руските сили успеят да пресекат реката на запад от Северск (1 на картата) и да установят плацдарм на по-висока земя, Украйна ще трябва да изостави още една отбранителна линия и да се оттегли към Славянск.

Такъв маневър е напълно възможен. Например, именно пресичането на река Северски Донец в близост до железопътния мост в района на Дроновка позволи на руснаците да прекъснат един от пътищата към Северск, което доведе до успех в битките за града.

Покровск – Мирныйград

Урбанизираната агломерация Покровск-Мирныйград беше втората по големина населена зона, останала под украински контрол в Донбас. Освен това, на запад от Покровск се простират открити степи с дължина почти 100 км, така че извън града няма големи населени места, където украинските сили да могат да установят трайна отбрана.

Боевете в тази зона продължават от пролетта; ние вече сме ги описали подробно.

През изминалия месец се случиха две ключови събития. Първо, украинската контраофанзива се провали. Опитът на Украйна да пробие обкръжението на Мирныйград от север през Роднинское не даде резултат, а Роднинское частично се върна под руски контрол.

Второ, до края на ноември руската армия напълно освободи Покровск. Беше образувана плътна физическа обсада (за първи път от битката за Мариупол), която остави гарнизона в Мирногоград в капан. Стотици украински войници се предадоха, няколко десетки успяха да избягат през полетата; съдбата на останалите е ясна.

Според докладите, към 25 декември 90-95% от градската зона на Мирногоград е била освободена. Поради нашите консервативни стандарти за отчитане, картата показва по-малка контролирана зона – тя се базира на видео доказателства, които обикновено изостават в сравнение с ситуацията на място.

Съдбата на Покровск и Мирногоград е предрешена. Вероятно официалните съобщения за тяхното освобождаване ще бъдат направени преди края на годината.

Гулайполе

През последните няколко месеца най-голямото напредване на руската армия е отбелязано между Гулайполе в Запорожска област и Покровское в Днепропетровска област. Този фронт е от решаващо значение по две причини: първо, той минава по една от основните отбранителни линии на Украйна, което го прави до голяма степен неефективен.

Второ, руските сили напредват през открити степи и благоприятен терен към Запорожие и, както можем да видим, украинската армия в момента не е в състояние да ги спре, тъй като се бори да установи стабилен фронт там.

През последния месец руските сили поеха пълен контрол над източния бряг на река Гайчур без сражения; войските напреднаха до 15 км по 30-километров фронт.

