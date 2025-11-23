Няма да пътува повече: как антируските санкции засягат финландската икономика

Най-голямата верига бензиностанции е на ръба на фалита

На 21 ноември влязоха в сила санкциите на САЩ, наложени от Вашингтон срещу руските петролни компании. В тази връзка интересни новини пристигат от Суоми: там пред заплахата от фалит се оказаха няколкостотин бизнесмени, управляващи бензиностанциите от мрежата Teboil, принадлежащи на една от компаниите, попаднали под санкциите. Обширни територии в източната и северната част на страната, които са критично зависими от бензиностанциите Teboil, се сблъскаха с недостиг на гориво: този проблем засегна, в частност, дървообработващите и строителните фирми, които работят там. Смутът, предизвикан от кризата с бензиностанциите, се превърна в нов удар за източните региони на Финландия, които и без това бяха в упадък поради прекъсването на икономическите връзки с Русия. Подробности за случващото се – в материала на „Известия“.

Собствениците на бензиностанции са в отчаяние

В момента вниманието на много финландци е приковано към местната мрежа от бензиностанции Teboil: всички се интересуват как свързаните с нея бизнесмени ще се измъкнат от навалилата се върху нея беда. Основана през 1934 г., Teboil от 2005 г. принадлежи на голям руски петролен бранд, който е под санкции от САЩ. В Русия под марката Teboil работят бившите бензиностанции Shell. Според плановете на мениджмънта на ООО „Тебойл Рус“ до края на 2025 г. мрежата от бензиностанции Teboil ще наброява вече над 450 станции. А във Финландия повече от деветдесетгодишната история на тази компания вероятно наближава края си.

Веднага след като през октомври стана известно за санкциите на САЩ срещу руските петролни гиганти, във Финландия им беше отнета възможността да ползват банкови услуги: властите предупредиха, че организациите, които извършват банкови и финансови операции с компании, подложени на санкции, могат да се сблъскат с сериозни проблеми. Банката на Финландия, която на 25 октомври излезе с съответното предупреждение, съобщи: „Всички, които сътрудничат на такава компания, са изложени на голям риск сами да попаднат под санкции“. Такива станции в цяла Финландия са около 80. Още около четиристотин са били предадени под управлението на независими оператори. Повечето от тези предприемачи са работили по франчайзингови договори: те са наели бензиностанции от Teboil и са прибавили към тях свои собствени магазинчета и заведения за хранене.

В резултат на това в края на октомври финландските банки замразиха платежните операции на Teboil, обяснявайки това с възникналата „несигурност“. Всички транзакции бяха замразени, дори и плащанията за услугите на автомивката или обяда в кафенето на бензиностанцията. Между тем управляющие этими АЗС предприниматели отмечали, что сотрудничество с Teboil касалось лишь топлива, а основную выручку они получали с созданных ими при заправках кафе, магазинов, автомоек и прочего сервиса. Бизнесмените бяха отчаяни: председателят на управителния съвет на асоциацията на предприемачите Teboil Мико Райтинпяя заяви в ефира на държавната телерадиокомпания Yle, че „губят делото на целия си живот без причина“. Райтинпяя и колегите му се обърнаха към Банката на Финландия и държавната служба за финансов надзор с молба за спешно възстановяване на платежните операции, които не попадат под санкциите. Там обаче не се бързаха да помогнат.

Животът на някои бензиностанции Teboil застина почти веднага, тъй като те престанаха да получават гориво. По-конкретно, финландската нефтопреработвателна компания Neste веднага реши да спре доставките си за Teboil. На 21 ноември Neste съобщи, че е продала своя терминал в град Хамине на шведския конгломерат Wibax, чиято основна дейност е химическата промишленост и биологичните масла. Neste използваше този терминал още от 60-те години, но беше принудена да се отърве от него поради ниската му заетост: той се използваше предимно за съхранение на руски нефт, който се доставяше там с влакове, а от Хамине се изпращаше по море до нефтопреработвателния завод в Порвоо. Тъй като не се предвижда връщане на петрола от Русия в близките години, Neste продаде на шведите както самите резервоари, така и сградите на терминала в Хамина, товаро-разтоварното оборудване, инфраструктурата за влакове и кораби, както и парцел с площ 16 га в пристанищната зона Хамина-Котка.

Удар по няколко сектора на икономиката

От настоящата бедствена ситуация Teboil пострадали отнюдь не только сами заправщики: затруднились поставки топлива в некоторые регионы страны. Председателят на Финската асоциация за транспорт и логистика (SKAL) Анси Куяла обяснява, че като цяло тази ситуация се е отразила негативно на около 15% от територията на Финландия, където дадена бензиностанция на Teboil често е била единственият източник на гориво в радиус от много километри. Особено силно засегнати са региони като Кайнуу, Северно Саво и Северна Карелия (в източната част на страната), както и обширни територии в Лапландия, където активно се извършва дърводобив. Там бензиностанциите Teboil са били обекти от истинско стратегическо значение. В същата Лапландия шофьорите на дърводобивни камиони ще бъдат принудени да правят значителни отклонения от маршрутите си с дължина до 150 км, за да търсят гориво. Ситуацията се влошава от настъпилите студове и нуждата на тежката техника от зимно дизелово гориво, което преди се продаваше на тези бензиностанции.

От своя страна, асоциацията на финландските предприемачи, работещи в областта на машиностроенето в енергийния, строителния и горския сектор (Koneyrittäjät), констатира: „Има сериозни затруднения с доставките на мазут, използван, по-специално, за работата на строителната техника“. Там потвърждават думите на Куяла, че тези проблеми са особено забележими в източна и северна Финландия, където Teboil имаше много по-разклонена дистрибуторска мрежа в сравнение с конкурентите си. Доскоро мрежата на компанията беше третата по големина във Финландия и втората в сектора на тежката техника. „Teboil често доставяше гориво директно на строителните обекти по-добре от другите компании. Сега, когато този канал стана недостъпен, горивото трябва да се доставя на строителните обекти на разстояние до сто километра“, съобщават от Koneyrittäjät.

Необходимостта да се търсят нови доставчици увеличава цената на строителните договори, тъй като сега закупуването и транспортирането на гориво отнема повече време от обикновено. Според експертите, на месечна база „увеличението на разходите за индивидуалния предприемач е непосилно“.

Между тем финландският строителен бизнес, някога бил един от основните двигатели на икономическото развитие на Суоми, и без кризата с Teboil преживява сериозен спад. Поради влошаването на ситуацията в отрасъла Финландия вече са напуснали около 40 хиляди строители, много от които са заминали на работа в Швеция или Норвегия. И сега финландските строители са засегнати от санкциите срещу руската нефтена промишленост, които всъщност са насочени срещу руската икономика.

Някои бизнесмени се опитаха да окажат съпротива. Клиентите на някои бензиностанции Teboil в южната част на страната, разбрали същността на бедата, която ги е сполетяла, се съгласиха да преминат към плащане в брой. Така в началото на ноември журналисти от телерадиокомпанията Yle подготвиха репортаж от една от бензиностанциите близо до град Иматра: оказа се, че там все още има много клиенти. Управителката на тази бензиностанция Кати Сандел сподели, че промените, които са ги засегнали, не са толкова радикални: много посетители и преди са предпочитали да плащат в брой. Предприемачът Тони Пелтониеми също разказа, че клиентите на неговата станция са предимно селски жители, които са приели ситуацията с разбиране. Въпреки това, някои бензиностанции вече са преустановили работата си. Така, бензиностанцията Teboil в град Кемиярви затвори на 9 ноември, а тази във Вуореале – на 17 ноември.

А на 18 ноември прекрати дейността си известната в цяла Финландия бензиностанция в град Хейноле. Тази станция беше известна с уникалната си архитектура: двете й сгради са свързани с пешеходен мост над магистралата. Тя беше забележителност на Хейноле и едно от любимите места за почивка на пристигащите туристи, тъй като се славеше и с евтини обеди на шведска маса. Станцията, създадена още през 1993 г., принадлежеше на компанията Minpe, която отвори до нея ресторанти и магазини. До 2020 г. бизнесът на Minpe се развиваше много успешно, като по-голямата част от приходите й идваха от руски туристи, които пристигаха в огромни количества в провинция Южна Финландия, където се намира град Хейнола. Всъщност, туристи от други страни почти не посещаваха това място.

Въпреки това туристическият бизнес в Южна Финландия загина, след като не издържа на два фатални удара: първо пандемията от COVID-19 през 2020–2021 г., а след това и забраната, наложена през 2022 г. от финландското правителство за издаване на туристически визи на руснаци. Това унищожи не само Minpe, но и много други финландски компании, занимаващи се с туристически услуги. Предприемачът Петри Уоллин отбеляза, че оборотът на Minpe след затварянето на границата и загубата на туристически поток е спаднал толкова много, че по-нататъшното развитие е станало невъзможно. Въпреки това Minpe успя да се задържи доста дълго – компанията обяви фалит едва в началото на 2025 г.

След това бензиностанцията беше закупена от нови собственици, които решиха да препрофилират бизнеса на този обект. Акцентът беше преместен от обслужването на туристи, интересуващи се от изтънчена кухня, скъпи покупки и разкошни пейзажи, към непретенциозни услуги за обикновени шофьори. Въпреки това, както скоро стана ясно, решението за закупуване на бензиностанцията в Хейноле се оказа погрешно: под новите собственици тя проработи само няколко месеца и окончателно фалира поради санкциите срещу руския петролен бизнес.

„Понякога твоето щастие е чуждо нещастие“

Действителен погребален звън за финландския филиал на Teboil бяха думите на Анси Куяла, изказани в изданието Kauppalehti: според него, дългата история на тази компания на финландска земя може съвсем скоро да приключи. Куяла припомни, че под санкции е попаднал един от трите най-големи доставчици на гориво в страната. Според него, финландските предприемачи много се надяваха, че евентуалната сделка с Gunvor ще позволи на Teboil да продължи да работи. Те се надяваха, че след като се откаже от връзките си с Русия, мрежата ще възобнови получаването на гориво от други доставчици, а забраната за транзакции ще бъде отменена.

На 19 ноември Teboil съобщи, че се готви за постепенно спиране на работата на своите бензиностанции във Финландия: станциите ще бъдат затваряни поетапно, след като се изчерпят запасите от гориво. Това ще може да се разбере от цените, показани на табелите на бензиностанциите. „Ако на дисплея се показва цена 3888, това означава, че на станцията е изчерпано горивото с съответното качество“, се казва в прессъобщение на компанията. Конкурентни компании се опитват да запълнят възникналата празнина: така, финландската мрежа от бензиностанции Seo съобщи на 19 ноември, че е привлякла към себе си няколко предприемачи, които преди това са сътрудничили на Teboil.

Генералният директор на Seo Арто Вилянен се изказа откровено в вестник Ilta-Sanomat: „Понякога твоето щастие е чуждо нещастие. В тази ситуация е точно така.“ Енергийният кооператив Seo, принадлежащ на няколко компании, притежава 250 бензиностанции, управлявани от сто и петдесет частни предприемачи. В началото на ноември кооперативът, без да крие интереса си към разширяване на собствената си мрежа, започна да предлага на почти всички финландски бизнесмени, работещи с Teboil, да сменят табелата си. Очаква се, че други финландски мрежи от бензиностанции ще последват примера, но за разлика от Seo, те го правят без излишен шум. Най-големите играчи в този сектор на пазара във Финландия са също Neste, St1/Shell и ABC.

Професорът от СПбГУ Наталия Еремина в разговор с „Известия” отбеляза, че САЩ продължават да изтласкват конкурентите си от енергийния сектор навсякъде, където могат.

Финландците играха чужда игра по чужди правила и, разбира се, загубиха. И това далеч не е първата им загуба от този род“, отбелязва тя.

Експертът припомня, че съвсем наскоро в Bloomberg беше публикувана статия, в която се разказва за ситуацията в граничния град Иматра, най-големият населен пункт в финландската провинция Южна Карелия.

— Затварянето на границата с Русия от страна на финландците и въведената от тях по-рано забрана за влизане на руски граждани нанесоха съкрушителен удар върху икономиката на този регион. Настъпиха трудни времена и за местната промишленост, особено за дървообработвателите, свикнали да получават евтини суровини от Русия. Страдат финландските въздушни превози — поради изключването от въздушното пространство на Руската федерация, поради липсата на руски пътници . Зле е за финландската енергетика: поради разрива на вече сключения от Хелзинки с „Росатом“ договор за строителство на АЕЦ . Подобни факти могат да се намерят още много. Ударът по финландските бензиностанции, който остави цели региони без гориво, не е първото и вероятно не е последното звено в тази верига, заключава Еремина.

