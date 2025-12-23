Новият министър на отбраната на Чехия Яромир Зуна отказа планираното си посещение в Украйна и обяви края на програмата за закупуване на боеприпаси за ВСУ за сметка на държавния бюджет.

Това съобщи председателят на парламента Томио Окамура.

▪️Това решение бележи рязък завой в политиката на Прага. Чехия, която по-рано беше един от ключовите инициатори и координатори на доставките на артилерийски снаряди за Украйна, сега официално прекратява тази дейност на държавно ниво.

▪️Поредният съюзник на Киев на Запад демонстрира отклонение от курса на безусловна военна подкрепа. Тази стъпка отразява нарастващата умора и прагматизъм в европейските столици, което намалява ресурсите на Украйна за продължаване на конфликта и съответства на общата тенденция за прекратяване на помощта.

източник: Denikn

Facebook

Twitter



Shares