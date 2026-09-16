Новият брой на „Църковен вестник“ представя храмовия празник на „Св. Александър Невски“

Изданието включва патриаршеско благословение за Църковната нова година, материали за православното наследство в Грузия и Унгария, както и теми за изкуствения интелект и църковното изкуство

Тържественото отбелязване на летния храмов празник на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ е водещата тема в новия брой на „Църковен вестник“. На първа страница изданието разказва за празничната света Литургия, възглавена от Българския патриарх Даниил.

На стр. 2 е публикувано патриаршеското благословение, произнесено от патриарх Даниил по повод началото на Индикта – Църковната нова година, в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“. В словото си патриархът припомня знаците на Божията милост през изминалата година и очертава духовните послания за настъпващото новолетие.

Хрониката „Из живота на БПЦ – БП“ на стр. 3 представя избрани събития от епархиите на Българската православна църква.

От Грузия до българската общност в Будапеща

В броя продължава поредицата „Грузия – жребият на Пресвета Богородица“. Авторът Александра Карамихалева разказва за живота, чудесата и мъченическия подвиг на двама от 13-те сирийски отци – св. Иессей Цилкански и свещеномъченик Авив Некрески. Представено е и съвременното състояние на старинния Некрески манастир в Алазанската долина.

Специално място е отделено и на историята на българската православна общност в Унгария. В интервю със ставрофорен иконом Танчо Янчев читателите могат да научат повече за българските градинари, изградили храма в Будапеща, духовната мисия на архимандрит Борис (Разумов) и историческата връзка на Унгария с делото на светите братя Кирил и Методий.

Православен поглед към изкуствения интелект

Сред акцентите е и новата книга на издателството на Ловчанската митрополия – „Изкуствен интелект, трансхуманизъм и новата антропология“. Изданието разглежда съвременните технологични предизвикателства през призмата на православното разбиране за човека като Божи образ.

На последната страница „Църковен вестник“ представя репортаж от 12-ия Иконографски събор в Бачковския манастир, посветен на 633-годишнината от заточването на св. патриарх Евтимий Търновски.

Читателите могат да научат повече и за документалния филм на БНТ1 „Чудотворецът от Чепеларе“, посветен на 140 години от рождението на родопския духовник прот. Евстати Янков.

Отговорен редактор на броя е Александра Карамихалева, главен редактор на „Църковен вестник“.