Novinata.bg подписа меморандум за сътрудничество с Apsara Media Services (AMS) – информационна агенция в Кралство Камбоджа. Подписването се състоя в посолството на Кралство Камбоджа в София и беше организирано от Негово Превъзходителство Чеа Чанборибо – извънреден и пълномощен посланик на Камбоджа в България.

Като информационен сайт нашата цел винаги е била да предоставяме на читателите си обективна и достоверна информация. Когато става въпрос за чуждестранни новини, се стремим да споделяме пълни и надеждни данни от първоизточника.

Подписването на този меморандум ще даде възможност на нашия екип да споделя автентични новини от Камбоджа – държава, която често остава с недостатъчно културно, политическо и икономическо присъствие в българското медийно пространство.

Този важен момент за нас поставя началото на едно пълноценно сътрудничество между България и Камбоджа.

