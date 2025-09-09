Нови правила на ЕС за проектиране, повторна употреба и рециклиране в автомобилния сектор

•Задължителни цели за използване на рециклирани материали в новите превозни средства•Засилена отговорност на производителите за събирането и обработката на излезлите от употреба превозни средства•От 285,6 милиона моторни превозни средства по пътищата на ЕС, 6,5 милиона достигат края на жизнения си цикъл всяка година



Във вторник ЕП прие предложенията си за нови правила на ЕС за кръговата икономика, които обхващат целия жизнен цикъл на превозните средства, от проектирането до окончателното третиране.Проектът на мерки, подкрепен от 431 членове на ЕП, с 145 гласували „против“ и 76 въздържали се, има за цел да ускори прехода на автомобилния сектор към кръгова икономика чрез намаляване на въздействието върху околната среда, свързано с производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства, и чрез укрепване на устойчивостта на европейската индустрия за автомобилно рециклиране.Конкретни правила ще се прилагат за всички превозни средства, с изключение на тези със специално предназначение – за превозни средства, проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, за гражданската защита, пожарни и спешни медицински служби, както и за превозните средства с историческа и специална културна стойност.Подобрен дизайн и използване на рециклирани материалиНовите превозни средства следва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесно демонтиране на възможно най-много части и компоненти от оторизирани съоръжения за третиране с оглед тяхната замяна, повторна употреба, рециклиране, рециклиране или обновяване, когато това е технически възможно.Членовете на ЕП искат пластмасата, използвана във всеки нов тип превозно средство, да съдържа минимум 20 % рециклирана пластмаса в рамките на шест години от влизането в сила на правилата. Те искат също така производителите да постигнат цел от най-малко 25 % в рамките на 10 години от влизането в сила, ако има достатъчно рециклирана пластмаса на разумни цени. Освен това, искат Комисията да въведе цели за рециклирана стомана, алуминий и неговите сплави, след проучване за осъществимостта.Управление и износТри години след влизането в сила на новите правила производителите ще имат разширена отговорност, т.е. ще трябва да покриват разходите за събиране и третиране на превозни средства, които са достигнали края на жизнения си цикъл. Членовете на ЕП искат по-ясно разграничение между употребявани превозни средства и такива в края на жизнения си цикъл, като предлагат забрана за износ на превозни средства, които се считат за превозни средства в края на жизнения си цикъл.ЦитатСъдокладчиците Йенс Гизеке (ЕНП, Германия) от комисията по околна среда и Паулюс Саударгас (ЕНП, Литва) от комисията по вътрешния пазар заявиха: „Парламентът подкрепя кръговата икономика в автомобилния сектор. Ние насърчаваме сигурността на ресурсите, опазването на околната среда и устойчивостта. За да не натоварваме прекомерно индустрията, определихме реалистични цели и гарантирахме по-малко бюрокрация и лоялна конкуренция.“Следващи стъпкиТъй като Съветът вече прие своята позиция по-рано през лятото, се очаква междуинституционалните преговори да започнат без забавяне.КонтекстНа 13 юли 2023 г. Комисията предложи нов регламент относно изискванията за кръгова икономика при проектирането на превозни средства и по-доброто управление на излезлите от употреба превозни средства в съответствие с целите на Европейския зелен пакт и плана за действие за кръгова икономика.През 2023 г. в ЕС са произведени 14,8 милиона моторни превозни средства, а са регистрирани 12,4 милиона. По пътищата на ЕС се движат 285,6 милиона моторни превозни средства, като всяка година около 6,5 милиона превозни средства достигат края на жизнения си цикъл.

