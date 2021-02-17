Новата руска бойна екипировка може да получи функция за електрически подгрев

Руските военнослужещи може да получат бойна екипировка с функция за електрическо отопление.

Иновативното снаряжение СЛЕВ -1 бе демонстрирането на среща на висшите офицери от Централния военен окръг (ЦВО) в Свердловска област.

Като съобщават от пресслужбата на ЦВО, комплектът автономни системи с локално нагряване се облича върху бельото под стандартното оборудване и не пречи на движението на военнослужещия, пише „Российская газета“.

„Продължителността на непрекъснатото автономно отопление на една батерия е не по-малко от 12 часа при максимална мощност“, се казва в съобщението.

Общо ЦВО получи около 1000 комплекта СЛЕВ -1, които ще бъдат разпределени в подразделенията със специално назначение.

Новото снаряжение може да бъде включено в комплекта защитна екипировка „Сотник“, който трябва да замени „Ратник“ през 2025 година.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ