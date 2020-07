Новата песен на No More Many More „Не и този път“ е в подкрепа на протестите

No More Many More пускат нова песен и видео в подкрепа на актуалните протести в страната.

Не за първи път бандата, която свири алтернативен рок с елементи на хип-хоп, изявява ясната си гражданска позиция. Категоричното заглавие и текст на „Не и този път“ не оставя място за колебание и смело заявява активната позиция на бандата за процесите, които текат в обществото в момента. За музикантите от No More Many More алтернатива на реалността винаги има и тя може да бъде постигната със силата на гражданската обединеност и мощ, със смело изразяване и собствено мнение, гласуване на избори и вяра в демокрацията и свободата.

Методи Кръстев е автор на музиката, текста и аранжимента на „Не и този път“, която е записана в неговото домашно студио и в GEGA студио. В записа на парчето участват още Камен Александров и изненадващият гост музикант от лондонската банда Phantom Ink – Георги Георгиев. Финалният микс и мастеринг на парчето са на Огнян Кьосовски.

Текстът на „Не и този път“ се ражда емоционално и на един дъх, разказва Кръстев, „българските песни на протестите през годините се развиват – от такива с повече наивност за надежда и свобода, за да еволюират до днешните – за бунт и нетърпимост.“

Видеото ще излезе в края на месеца, а в него са включени автентични кадри от протестите, както и популярни българи, които застават с лицата си в подкрепа на протестите на недоволството.