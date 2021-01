Новата година в Галерия Видима започва с изложба на колоритния Христо Бозуков

Модерен, съвременен, талантлив, експресивен, смел, млад и влюбен.

За пръв път пред севлиевска публика ще покаже свои творби пловдивският художник Христо Бозуков. Роден през 1987 г. в гр. Пловдив, Христо Бозуков е един от най-ярките представители на новото поколение български художници.„Това, което прави Христо Бозуков интересен за публиката е не само неговото изкуство като краен продукт, а самия подход на художника към творческия процес. Той има свое разбиране за излагането на картините в една изложба. За него Галериите са като светени места. Той рисува специално за всяко пространство, така както го е усетил лично. Всичко трябва да е чисто ново, непоказано, с нотка на загадка и изненада.“ – такива са думите на неговия мениджър и партньор в живота Джей Хaуари, фрилансър арт проекти в Нидерландия.В творчеството си Христо Бозуков е воден най-вече от вътрешното си чувство за красота. В картините му няма нищо фалшиво, нищо изкуствено, нищо излишно. За него всеки елемент от картината е парченце от една естествена, неподправена, искрена и наивна истина за любовта.Той инвестира творческата си енергия, така че да ни подари една чистота на чувствата, която единствено може да ни направи по-добри, по-силни и по-уверени в себе си и в любовта.Като всяка негова проява, и изложбата в галерия Видима ще бъде много интригуваща.С провокативното заглавие „Home Office with assistant“, породено от поредния „локдаун“, се обхваща един период от изминалата година, който съчетава в себе си двете крайности на оцеляване и съзидание. Пандемията заварва автора и неговата муза в чужбина, те прекарват последните месеци заедно и през това време те съчетават служебните и интимните отношения без да напускат рамките на романтичната изолация на своя дом.Концепция на изложбата(Джей Хауари):Една епоха, написана само за една година. Промяната на новото време, ключ към вътрешните скрити светове … Ковид-19 е несъмнено период на преоткриване на собствените граници и ценности …Картините на младия Пловдивски автор са едно концептуално отражение на периода на социално затишие по време на Ковид-кризата. Христо Бозуков, като една ярка, авантюристична фигура, нетипичният представител на младото поколение художници, преоткрива една идилия и вдъхновение в домашно-артистична обстановка с помощта на неговата муза, която му асистира като артистичен пример на partners in crime.„Home Office with assistant“ е едно търсене в чувства и емоции по време на паузата след края на първия и началото на втория lockdown, като следствие на вътрешната му същност. Тази изложба е едно съчетание на обстоятелства, енергия и вдъхновение за най-красивото и истинско преживяване, погледнато през призмата на живописта във всичките й вариации. Вариации на живота, които може да се нарисуват или никога да не се изживеят. Вибрациите, които са въплътени в картините се виждат в експресивната техника на рисуване и подбраните тонове на определени цветове.Дълбокият замах и значение на бялото, присъстващо във всяка една от творбите на автора носи контра-психологическия смисъл на „съвършенство, идеализъм“ и същевременно‚ несигурност, ограниченост, което въплъщава неговата вътрешна същност – търсенето на вечната, чиста красота във всичко и реалната действителност, която ни се налага да живеем.Най-важното за един художник винаги е било да запази собствения си почерк и паралелно да пресъздава вътрешните си емоции и да отразява времето, в което живеем, защото една картина е въплъщение на нарисувани думи, изразени чувства, отражение на събития и огледало на бъдещето. Христо Бозуков успява по един магично-абстрактен начин да представи всичко това в подбора на творбите си за изложбата „Home Office with assistant“ в Галерия Видима, като се опитва интерактивно да комуникира с публиката. В картините си авторът не разказва, а показва, макар че в платната му говорът на изображенията е ясен, колориран и въздейства на зрителя. А това е истинското изкуство: да си различен, да надграждаш винаги.Изложбата ще открие уважавания художник и преподавател от великотърновския университет проф. Владимир Аврамов.Повече за автора:През 2014 г. завършва висше образование бакалавър и магистър по стенопис във Великотърновския университет ”Св.Св. Кирил и Методий”, факултет по Изобразително изкуство.От 2009 г. участва в повече от 70 (шестдесет) изложби в България и чужбина, от които 17 самостоятелни. В България изложбите са в художествените галерии на Велико Търново, София, Пловдив, Тутракан, Габрово, Стара Загора, Плевен, Бургас, Варна, Ямбол, Трявна, Разград.В чужбина: – Първи международен пленер за студенти в Сърбия – Ниш – 2011; – Изложба „Вятър в мъглата” в Румъния – Констанца – 2011; – Изложба в галерия „Paulina’s Friends“, Берлин, Германия – 2016г; – Изложба в Villa Cathala- Noisy-le-Grand, Париж, Франция – 2018.Награди: – Конкурс за млади автори „Ичко Лозев”- 2011, второ място; – Награда в студентска изложба конкурс „Изкуство на хартията” – 2012; – Награда за живопис на годишната студентска изложба – 2012; – Специална награда за млад автор, годишна изложба на Дружеството на пловдивските художници – 2015., Награда за млад автор на ‚Дружеството на пловдивските художници‘ – 2019; Награда от Международна Фондация ‚Св.Св. Кирил и Методий‘ на 10 Международно Биенале на малките форми- Плевен 2020Проект интермедия пърформанс ‚ ВиброПулс 139/34‘ Национален Фонд Култура, Творчески инициативи 2020Организатор, участник и куратор на: – Изложба „АРТРозалиада“ – 2012, 2013, 2014 в Пловдив, Велико Търново и Разград;Член е на Дружеството на Пловдивските Художници и на Дружеството на Берлинските художници (BBK).