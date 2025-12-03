Разследването се отнася до проекта на Дипломатическата академия на Европейския съюз и нейната деветмесечна програма за подготовка на млади дипломати в държавите-членки, възложена от Европейската служба за външни действия на Колежа на Европа в Белгия след търг през 2021-2022 г.

Според италианската агенция, бившият шеф на дипломатическата служба на ЕС Федерика Могерини е била освободена вечерта на 2 декември след задържането й. Също така се отбелязва, че освен Могерини и италианския посланик Саннино, в рамките на разследването е задържано и трето лице, чието име не се съобщава.

Разследването, подкрепено и от белгийския разследващ съдия на Западна Фландрия (район Ипр), се отнася до възможни „измами при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна“. Трето лице е било задържано и според белгийските медии това е бил италианец, заемал ръководна длъжност в Колежа на Европа. AGI-ректорът на Колежа на Европа и бившият върховен представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини, задържана вчера в рамките на разследването за измама, е била освободена през нощта, около 1 часа. Това съобщава AGI от информирани източници, свързани с разследването. Могерини и бившият генерален секретар на Службата за външни действия посланик Стефано Саннино (настоящ генерален директор на DG Mena) бяха задържани за разпит в рамките на разследването на Европейската прокуратура за „предполагаема измама, свързана с финансираното от ЕС обучение на млади дипломати“.

Разследването се фокусира, по-специално, върху това дали колегията на Европа и/или нейните представители са били предварително информирани за критериите за избор на тръжната процедура и са имали достатъчно основания да смятат, че ще им бъде възложено изпълнението на проекта преди официалното публикуване на обявлението за търга Seae, уточнява AGI.

Left призовава за незабавни действия. След днешните новини за претърсвания от Европейската прокуратура в Европейския колеж в Брюж и Европейската служба за външни действия (Seae) в Брюксел в рамките на разследването на предполагаем случай на измама, Left призовава за незабавни действия по антикорупционни мерки за длъжностни лица на ЕС. „Новините за разследването на Европейската прокуратура за присвояване на средства от Федерика Могерини и други са дълбоко тревожни“, казва съпредседателят на групата The Left Манон Обри. „Въпреки това, като се има предвид колко слаб е бил контролът на ЕС върху високопоставени фигури в миналото, може би това не е изненадващо. Доверието в нашите институции е поставено на карта. В момента се водят преговори по антикорупционната директива след скандалите „Qatargate“, „Huawei“ и „Uber“. Спешно се нуждаем от по-енергичен етичен орган, способен да спре корупцията в основата, вместо да чакаме следващия скандал“, добавя той. Левите ще призоват за дебати на следващото пленарно заседание в Страсбург и за създаване на комисия за разследване на продължаващите обвинения в корупция на най-високите нива на европейските институции.

По-нататък изданието представя реакцията на Москва на корупционния скандал в Европейския съюз.

Москва: ЕС проповядва, но игнорира своите проблеми с корупцията

Европейският съюз предпочита да игнорира собствените си проблеми с корупцията, но постоянно проповядва на другите, коментира саркастично пред ТАСС прессекретарят на руското външно министерство Мария Захарова. „Всеки ден милиони евро се изливат по корумпирани канали в Киев, в ЕС, а оттам попадат в джобовете на частни лица. Това се случва от години и [се случва] на бял ден. Всяка международна проблема е възможност за Брюксел да извлече полза от нея. От пандемията COVID-19 до Украйна. Междувременно те предпочитат да игнорират собствените си проблеми, постоянно следейки всички останали“, отбеляза Захарова.

източник: AGI

