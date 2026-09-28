От осветения Hongyadong и неоновия Jiefangbei до панорамните гледки към Яндзъ, речните круизи, rooftop баровете и легендарния хот пот – открийте Чунцин след залез, когато градът се превръща в едно от най-впечатляващите нощни преживявания в Китай.

Когато слънцето залезе, Чунцин сякаш сменя своя облик. Небостъргачите светват, мостовете над Яндзъ и Дзилин се превръщат в светлинни линии, ресторантите се изпълват с хора, а улиците около Jiefangbei и Hongyadong продължават да живеят до късно. Нощният живот тук не е само барове и клубове – той е комбинация от панорамни гледки, речни круизи, улична храна, хот пот, музика, пазаруване и разходки из един от най-футуристичните градове на Китай.

Чунцин след залез – град, който не заспива

Чунцин е различен от много други китайски мегаполиси. Градът е построен върху хълмове между реките Яндзъ и Дзилин, което създава впечатляваща вертикална архитектура.

През деня посетителят вижда мостове, тунели, високи сгради и улици на различни нива.

Но вечер всичко това се превръща в огромна светлинна сцена.

Небостъргачите светят над реките, влакове преминават между сградите, ресторантите започват да се пълнят, а традиционните сгради на Hongyadong се осветяват в топли златисти тонове.

Hongyadong, Qiansimen Bridge, Jiefangbei, Nanbin Road, Chaotianmen и крайбрежните алеи са сред най-популярните места за вечерни разходки и гледки.

Hongyadong – символът на Чунцин през нощта

Ако има едно място, което трябва да видите вечер, това е Hongyadong.

Комплексът е изграден по стръмния склон над река Дзилин и наподобява традиционни байски diaojiaolou – къщи, построени върху подпори.

Сградите се издигат на множество нива, което създава един от най-разпознаваемите градски пейзажи в Китай.

Когато светлините бъдат включени, фасадите придобиват златисто-оранжев цвят и се отразяват във водата.

Една от особеностите на Hongyadong е, че първият и единадесетият етаж могат да изглеждат като че ли се намират на различни улици, защото градът е изграден върху силно неравен терен.

Точно тази вертикалност е една от причините Чунцин да изглежда толкова необичайно.

Кога да отидете?

За най-добър ефект пристигнете малко преди пълното стъмване.

Така ще видите:

дневен град – син час – включване на светлините – напълно осветен Чунцин.

Актуална информация за 2026 г. посочва декоративно осветление на Hongyadong приблизително от 19:30 до 23:00, но часовете могат да се променят сезонно.

Най-добрите места за снимки на Hongyadong

Не е задължително да стоите вътре в комплекса.

Всъщност някои от най-добрите гледки са отвън.

Qiansimen Bridge

От моста се получава широк кадър с Hongyadong, реката и градските светлини.

Jiabin Road

Тук можете да застанете по-ниско и да гледате нагоре към осветените сгради.

От другия бряг

Това е един от най-добрите варианти, ако искате да покажете целия мащаб на Чунцин, а не само отделните сгради.

От речен круиз

От водата Hongyadong изглежда като огромна светлинна фасада върху скалата.

Qiansimen Bridge – мястото за панорамата

Qiansimen Bridge е едно от най-добрите места, от които да разберете мащаба на Чунцин.

Оттук могат да се видят:

Hongyadong;

река Дзилин;

небостъргачите на Yuzhong;

светлините на мостовете;

движението по улиците;

различните нива на града.

Мостът е с обща дължина около 720 метра, а основният му отвор е около 312 метра.

Това не е просто транспортна инфраструктура.

През нощта мостът се превръща в своеобразна панорамна площадка.

За фотографите най-интересният момент е след включването на градските светлини, когато небето все още не е напълно черно.

Jiefangbei – сърцето на нощния живот

След Hongyadong естественото продължение е Jiefangbei – един от главните търговски и градски центрове на Чунцин.

Тук атмосферата е съвсем различна.

Вместо тишината на речния бряг ще намерите:

магазини – ресторанти – кафенета – улична храна – тълпи – неонови реклами –музика.

Районът е особено удобен за първо посещение, защото Hongyadong и Jiefangbei могат да бъдат комбинирани в една вечерна разходка.

Ако сте отседнали в централната част, това е едно от най-практичните места да започнете вечерта.

Нощният Чунцин е рай за любителите на храната

Нощният живот в Чунцин не може да бъде отделен от храната.

Тук вечерята често е централното събитие на вечерта, а не просто нещо, което се случва преди бара.

Най-естественият избор е:

Chongqing Hot Pot

Огромният съд с врящ, лютив бульон стои в центъра на масата.

Около него се поставят:

говеждо;

свинско;

зеленчуци;

гъби;

тофу;

риба;

морски продукти;

maodu;

различни местни специалитети.

Храненето продължава дълго и е социално преживяване.

За туриста това е един от най-добрите начини да усети местната атмосфера.

Chongqing Xiaomian – идеалната късна вечеря

Ако не искате да отделяте два часа за хот пот, опитайте xiaomian.

Това са местни пшенични юфки с люто олио, сечуански пипер, чесън, зелен лук и различни добавки.

Може да ги намерите в малки квартални ресторанти и заведения, които работят до късно.

Това е много по-непретенциозен начин да се запознаете с местната кухня.

Една купа, няколко минути и отново сте готови за нощна разходка.

Nanbin Road – Чунцин като огромна светлинна картина

Ако искате да видите Чунцин от разстояние, отправете се към Nanbin Road.

Тя се намира от южната страна на Яндзъ и предлага гледки към полуостров Yuzhong.

Оттук градът изглежда съвсем различно.

Вместо да стоите между небостъргачите, ги наблюдавате отвъд реката.

Пред вас могат да се разкрият:

осветените небостъргачи;

мостовете;

Hongyadong;

Raffles City;

речният трафик;

светлините на автомобилите.

Nanbin Road е особено подходяща за спокойна вечерна разходка и фотография.

Chaotianmen – там, където се срещат две реки

Chaotianmen е едно от най-впечатляващите места за вечерна разходка.

Тук се срещат Яндзъ и Дзилин, а над района се издига футуристичният комплекс Raffles City Chongqing.

През нощта комбинацията между:

две реки – мостове – небостъргачи – речни лодки – осветени фасади

създава един от най-фотогеничните пейзажи на града.

Chaotianmen може да се комбинира с Hongyadong, като между двете места има възможности за разходка по крайбрежието.

Raffles City – футуристичната страна на Чунцин

Ако Hongyadong представя традиционния образ на Чунцин, Raffles City показва неговото бъдеще.

Комплексът се издига над Chaotianmen и е един от символите на съвременния град.

Най-интересното е да го видите заедно с традиционните сгради и реката.

Това създава един от характерните контрасти на Чунцин:

древни традиции – небостъргачи от XXI век.

Именно тези контрасти правят вечерната фотография тук толкова впечатляваща.

Нощен круиз по Яндзъ и Дзилин

За различна перспектива можете да се качите на вечерен речен круиз.

Вместо да гледате града от улицата, този път небостъргачите се издигат пред вас от водата.

Круизните маршрути могат да преминават покрай:

Hongyadong;

Qiansimen Bridge;

Chaotianmen;

Raffles City;

други осветени мостове и крайбрежни сгради.

Туристическите материали за Chongqing посочват речния круиз като един от начините да се види нощният пейзаж на Hongyadong от различен ъгъл.

Съвет: ако снимате от лодка, използвайте по-висока скорост на затвора. Дългата експозиция може да превърне движещите се светлини в размазани линии.

Кабинковият лифт над Яндзъ

Една от най-интересните атракции е Yangtze River Cableway.

Кабините преминават над реката и предлагат гледка към града от въздуха.

През деня преживяването е различно.

Но вечер, когато градът е осветен, гледката става много по-драматична.

От кабината можете да видите:

реката под вас – мостовете – небостъргачите – светлините – движението по крайбрежните улици.

Това е едно от преживяванията, които най-добре показват защо Чунцин често изглежда като град от научнофантастичен филм.

Shibati – старата атмосфера на Чунцин

Ако искате нещо различно от небостъргачи, посетете Shibati.

Това е район с историческа атмосфера, стълби, тесни пространства, традиционна архитектура и малки заведения.

Тук можете да усетите другото лице на града.

Вместо:

стъкло и стомана

получавате:

камък, дърво, стълби и малки ресторанти.

Особено интересно е да се комбинира с вечеря или посещение на традиционно чаено заведение.

Елин парк – градът под вас

За по-висока панорама можете да потърсите Eling Park и неговите обзорни точки.

Тук градът се вижда от височина.

В далечината могат да се наблюдават реките, мостовете и плътно застроеният Yuzhong.

Това е по-различно преживяване от Hongyadong.

Hongyadong ви поставя вътре в градския пейзаж.

Eling ви позволява да го наблюдавате отвисоко.

Нощният пазар – най-непретенциозното забавление

За много местни хора вечерта не означава непременно коктейл или клуб.

Понякога означава:

улична храна – разговори – разходка.

На различни места в града можете да намерите малки сергии с:

шишчета;

юфки;

пикантни закуски;

печени продукти;

тофу;

плодове;

сладки изделия;

чай.

Това е един от най-добрите начини да усетите ежедневния Чунцин.

Не е необходимо да търсите луксозен ресторант.

Понякога най-запомнящото се ястие струва много малко и се сервира от малка улична кухня.

Барове и коктейл култура

През последните години Чунцин развива и по-модерна нощна сцена.

В централните райони могат да се намерят:

коктейл барове;

rooftop барове;

lounge заведения;

музикални барове;

клубове;

кафенета, които работят до късно.

Особено интересни са местата с гледка към реката.

Предимството на rooftop бара в Чунцин е очевидно:

не просто пиете нещо – наблюдавате целия град под себе си.

За най-добра атмосфера потърсете заведение около Jiefangbei или с директна гледка към Yuzhong и реките.

Клубове и музика

Нощният живот на Чунцин включва и по-динамична клубна сцена.

В районите около центъра можете да намерите:

DJ клубове;

електронна музика;

live music;

караоке;

тематични барове.

Тук обаче е важно да се има предвид, че конкретните заведения, програми и работно време се променят често.

Затова, ако търсите конкретен тип музика, проверете актуалната програма в деня на посещението.

Кога е най-доброто време за нощна разходка?

Времето на залеза се променя според сезона, затова е по-добре да планирате около синия час и включването на осветлението, вместо да разчитате на един фиксиран час.

През лятото можете да започнете по-късно.

През зимата е добре да излезете по-рано.

Ако целта ви са снимки, най-добрият момент често е краткият период, когато:

небето все още има цвят – сградите вече са осветени.

Тогава кадрите изглеждат по-дълбоки, отколкото при напълно черно небе.

Чунцин не е град, който трябва просто да посетите и да отбележите в списъка си.

Той е град, който трябва да видите вечер.

Тогава най-добре се разбират неговите контрасти.

Традиционните сгради на Hongyadong светят над реката.

Raffles City напомня за бъдещето.

Влаковете се движат между небостъргачите.

Мостовете свързват двата бряга.

Ресторантите са пълни с хора, които споделят огромен хот пот.

А над всичко това се издига една от най-необичайните градски панорами в Азия.

Ако имате само една нощ в Чунцин, не я прекарвайте само в хотел или клуб. Излезте на улицата, опитайте местната кухня, стигнете до реката и останете там, докато светлините превърнат града в огромна жива картина.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay