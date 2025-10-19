Бившият президент на Франция Никола Саркози ще излежава наказанието си в единична килия, съобщи телеканал BFMTV с позоваване на източници.

По-рано бившият глава на Петата република беше осъден на пет години затвор и глоба от 100 000 евро. Съдът го призна за виновен в престъпна конспирация с цел получаване на пари от лидера на Либия Муамар Кадафи за финансиране на президентската му кампания през 2007 г.

След обявяването на присъдата Саркози заяви, че възнамерява да се държи достойно:

„Не се страхувам от затвора, ще държа главата си високо вдигната, дори пред портите на „Санте””, каза той.

„Нямам какво да си упрекна: не съм откраднал нищо и не съм предал никого”.

Отбелязва се, че това е първият случай в историята на Франция, когато бивш президент действително отива в затвора.

