Непарадни снимки от съветска Москва

Фотографът Владимир Богданов успява да запечата истинския живот в столицата – тихите дворове, децата, старците и други от най-простичките сюжети от градското ежедневие.

В стария двор, 1970-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Площад „Дзержински“ (дн. „Лубянски“), 1970-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Задънена уличка, 1972 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Филиппок“, 1970-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дами с кученца, 1970-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Парк „Соколники“, 1974 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Любопитство, 1975 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Кукличка, 1976 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Булевард „Цветной“, 1978 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Такава работа“. Ул. „Пятницкая“, 1980-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Московски старости“, Хохловска алея, 1980-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сладоледаджия на ул. „Горки“ (дн. „Тверская“) Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Последни новини, 1980-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Блок на бул. „Сретенски“, 1982 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„На две крачки от Кремъл“, ул. „Кисельный тупик“, 1982 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Само напред!“, 1983 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ул. „Сретенка“, 1983 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Почетен караул край Вечния огън, Александровска градина, 1988 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

1 май, празник на мира и труда, 1988 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Бул. „Сретенски“, 1989 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Спряха водата“, 1990 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Опашка преди отварянето на магазина на ул. „Херцен“ (дн. „Болшая Никитская), 1990 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Междучасие в училище, 1990 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Червеният площад, 1990-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По мотиви от произведение на Дега, 1990-те Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Арбат“, 1990 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Без име, 1991 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Бул. „Страстной“, 1991 Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

източник: RUSSIA BEYOND