Непарадни снимки от съветска Москва
Фотографът Владимир Богданов успява да запечата истинския живот в столицата – тихите дворове, децата, старците и други от най-простичките сюжети от градското ежедневие.
В стария двор, 1970-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Площад „Дзержински“ (дн. „Лубянски“), 1970-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Задънена уличка, 1972Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Филиппок“, 1970-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Дами с кученца, 1970-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Парк „Соколники“, 1974Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Любопитство, 1975Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Кукличка, 1976Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Булевард „Цветной“, 1978Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Такава работа“. Ул. „Пятницкая“, 1980-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Московски старости“, Хохловска алея, 1980-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сладоледаджия на ул. „Горки“ (дн. „Тверская“)Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Последни новини, 1980-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Блок на бул. „Сретенски“, 1982Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„На две крачки от Кремъл“, ул. „Кисельный тупик“, 1982Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Само напред!“, 1983Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Ул. „Сретенка“, 1983Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Почетен караул край Вечния огън, Александровска градина, 1988Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
1 май, празник на мира и труда, 1988Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Бул. „Сретенски“, 1989Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Спряха водата“, 1990Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Опашка преди отварянето на магазина на ул. „Херцен“ (дн. „Болшая Никитская), 1990Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Междучасие в училище, 1990Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Червеният площад, 1990-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
По мотиви от произведение на Дега, 1990-теВладимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
„Арбат“, 1990Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Без име, 1991Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Бул. „Страстной“, 1991Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
източник: RUSSIA BEYOND