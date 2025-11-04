Наземната поддръжка е готова за завръщането на екипажа на Shenzhou-20

Наземният екип за поддръжка на мисията Shenzhou-20 е завършил множество репетиции и е напълно подготвен за операциите по търсене и възстановяване на екипажа на космическия кораб.

След шестмесечен престой в космоса, екипажът на Shenzhou-20 е планиран да кацне на площадката за кацане Донфенг в автономния район Вътрешна Монголия в Северен Китай в сряда.

В неделя площадката проведе последно всеобхватно учение, осигурявайки готовност за всеки потенциален сценарий, който може да възникне.

Последното учение беше щателно планирано и организирано, с гладко изпълнение през цялото време, според наземния екип.

„Надграждайки опита си от предишни мисии, добавихме три привързани осветителни дрона, които значително ще подобрят светлинния ефект на място. В отговор на сложния терен като саксаулови гори, меки пустини Гоби и солени алкални земи, които биха могли да усложнят кацането на хеликоптери, ние планирахме и проведохме серия от целенасочени тренировъчни упражнения и сме напълно подготвени“, каза Ли Бинбин, инженер в центъра за изстрелване на сателити Джиуцюан в северозападен Китай.

Кацащата площадка Донгфенг е улеснила кацането на осем екипажа на Shenzhou от 2021 г. насам и непрекъснато подобрява подготовката си за нови и по-сложни мисии.

„[През последните пет години] активно интегрирахме безпилотно интелигентно оборудване като дронове, безпилотни превозни средства и роботизирани кучета в операциите по търсене и възстановяване. Проучихме нови модели, използвайки системи за проследяване и контрол за насочване, като същевременно използвахме дронове за наземни задачи, полагайки основите за по-чести и разнообразни мисии за търсене и възстановяване в бъдеще“, каза Ли.

Китай изстреля пилотирания космически кораб Shenzhou-20, носещ трима астронавти Чен Донг, Чен Джунруй и Уанг Джие, в края на април.

Триото астронавти е изпълнило серия от задачи, включително провеждане на извънкорабни дейности и различни космически научни експерименти.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/vEM1S0rhTDI

Източник: AMSP.link

