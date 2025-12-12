Най-висшият законодател на Китай проведе разговори с председателя на парламента на Люксембург

Джао Леджи, председател на Постоянния комитет на Националния народен конгрес (НПК) на Китай, проведе разговори с Клод Визелър, председател на парламента на Люксембург, в петък следобед в Голямата зала на народа в Пекин.

Люксембург е приятелски партньор за сътрудничество на Китай и Китай е готов да работи с Люксембург, под стратегическото ръководство на двамата държавни глави, за да подобри взаимното разбирателство и доверие, да задълбочи обмена и сътрудничеството и да настоява за непрекъснато развитие на двустранните отношения в по-голяма полза за двата народа, каза Джао.

Отбелязвайки, че Китай оценява дългогодишната привързаност на Люксембург към политиката за един Китай, Джао заяви, че Китай е готов да задълбочи допълнително политическото взаимно доверие с Люксембург, да засили синергията на стратегиите за развитие, да разшири сътрудничеството в области като нови материали, чиста енергия и изкуствен интелект, както и да гарантира сигурността и стабилността на индустриалните и веригите за доставки чрез ключови проекти, включително „Въздушния път на коприната“.

Двете страни трябва да насърчават междуличностния и културния обмен, да засилват многостранното сътрудничество и да работят заедно за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството, каза Джао.

Китай се надява, че Люксембург ще играе по-голяма роля в насърчаването на Европейския съюз (ЕС) да развива отношенията си с Китай в дух на взаимно уважение, търсене на обща основа, като същевременно се отстраняват различията, откритост и сътрудничество, и взаимна полза, отбеляза Джао.

Джао заяви, че ВСНП е готов да поддържа инерцията на обмена на високо ниво с парламента на Люксембург, да развива комуникацията между специалните комисии, двустранните групи за приятелство, депутатите от ВСНП и люксембургските парламентаристи, да споделя опит и практики в области като управление, основано на закона, опазване на околната среда и устойчиво развитие, и своевременно да одобрява, преразглежда или приема правни документи, благоприятстващи двустранното сътрудничество.

От своя страна Уайзлер заяви, че Люксембург се придържа към политиката за един Китай и обръща голямо внимание на бързото икономическо и социално развитие на Китай и препоръките за 15-ия петгодишен план.

Той отбеляза, че Люксембург и Китай се допълват силно икономически, като Люксембург служи като стратегическа врата за навлизане на Китай на европейския пазар.

Люксембург е готов да засили сътрудничеството с Китай в области като финанси, изкуствен интелект, автомобили, „Въздушен път на коприната“ и обмен между хора, за да се постигне взаимна полза и печеливши резултати, каза Уайзлер.

Китай е важен партньор на Европейския съюз, отбеляза Уайзлер.

Изправен пред сериозни глобални предизвикателства, Люксембург е готов да засили сътрудничеството с Китай за насърчаване на световния мир и развитие, каза Уайзлер.

Видео: https://youtu.be/6NHMWu2r6Ko

Източник: CCTVPlus

