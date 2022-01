Най-екстремните метеорологични явления за 2021 г.

Защо времето през 2021 г. трябва да ни послужи като предупреждение за измененията на климата?

През изминалата година светът преживя множество екстремни метеорологични явления във всички краища на света – горещи вълни, пожари, наводнения, тропически циклони, бури и застудявания. Много от тях бяха с рекордни характеристики и според водещите научни организации, те са отчасти причинени от антропогенния фактор. В статията е представен списък с 10 от най-забележителните екстремни явления от последните 12 месеца.

Светът се „променя пред очите ни“ в резултат на изменението на климата, предупреди генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Коментарите му бяха по повод предварителния доклад за състоянието на глобалния климат на Световната метеорологична организация (СМО), според който 2021 г. се очаква да бъде сред седемте най-горещи години в историята на метеорологичните наблюдения. Докладът бе публикуван предсрочно, за да осигури актуална информация за участниците в Конференцията на ООН за климатичните промени – COP26.

“От дълбините на океаните до планинските върхове, от топящите се глетчери до неумолимите екстремни метеорологични явления, различни екосистеми и общества по света биват опустошавани”, каза в изявление генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Според секретаря на СМО, проф. Петери Талас, екстремните явления са новата норма. “Има нарастващи доказателства, че част от тях носят отпечатъка на предизвиканите от човека климатични промени”, добави още проф. Талас.

“При сегашната скорост на увеличение на концентрациите на парникови газове, до края на века ще станем свидетели на повишение на температурата (на Земята – бел. ред.) далеч отвъд целите на Парижкото споразумение от 1,5°C и 2,0°C”.

Докладът за състоянието на климата в глобален мащаб за 2021 г. подчерта, че нивото на покачването на световно морско равнище се е ускорило през последните 8 г. и е достигнало рекордно високи нива през 2021 г., с продължаващо затопляне и окисляване на океанските води. Концентрациите на основни парникови газове в атмосферата (въглероден диоксид, метан и диазотен оксид) също са се увеличили през последните 12 месеца и за пореден път са достигнали рекордни равнища, невиждани от поне стотици хиляди години.

Представяме списък с някои от най-неблагоприятните екстремни метеорологични явления, регистрирани през 2021 г.

1. Циклонът „Филомена“ и рекорден снеговалеж в Мадрид

Фигура 1: Спътникова снимка на циклона „Филомена“ на 9 януари 2021 г. Източник: NOAA

През първите седмици на 2021 г. мощният циклон на умерените ширини „Филомена“ донесе обилни снеговалежи в Португалия и Испания. Мадрид отбеляза 50 – 60 см снежна покривка според испанската държавна метеорологична агенция АЕМЕТ, нещо невиждано за последните 50 г. По-възрастните испански граждани бяха предупредени да останат у дома поради опасно ниските температури. Снегът спря транспорта в града и извън него – по-голямата част от пътищата в Мадрид останаха блокирани, дори и седмица след снежната буря, като особено засегнати бяха малките улици и крайните квартали. Щетите от циклона бяха оценени на над 2 милиарда щатски долара. Бурята взе 4 човешки жертви.

2. Циклонът „Кристоф“, Северозападна Европа

Мощният циклон доведе до наводнения в Обединеното кралство. Периодът от 18 до 20 януари 2021 г. беше „един от най-валежните тридневни периоди в историята“ на Северен Уелс и Северозападна Англия, според Мет Офис – националната метеорологична служба на Обединеното кралство. Домакинствата в графство Чешър бяха наводнени, а жителите в Манчестър и Мърсисайд – евакуирани от домовете си. След като циклонът „Кристоф“ премина, значителният снеговалеж в Северна Англия също доведе до възпрепятстване на придвижването поради заледявания и затваряне на пътища.

Впоследствие циклонът се придвижи към Скандинавския полуостров, водейки до силни ветрове и снеговалежи. Поривите на вятъра в северните райони на Норвегия достигнаха до 169 км/ч в комбинация с ниски температури от −15°C, поради което Норвежката метеорологична служба издаде предупреждение за висок риск от измръзване при престой навън.

3. Пожари в Южна Европа

Фигура 2: Спътникова снимка на пожарите в Турция на 30 юли 2021 г. Източник: Европейска космическа агенция.

Горски пожари опустошиха обширни райони в Южна Европа през юли и август, взимайки жертви в Гърция, Турция и Италия.

В Гърция пожарите взеха 3 жертви, имаше 20 ранени и бяха унищожени десетки домове. Остров Евия се наложи да бъде евакуиран. Изгоряха общо над 125 000 хектара гори и земеделска земя.

Това лято в Средиземноморския регион на Турция също изгоряха над 1700 км2 гори. Според турския президент Реджеп Ердоган това лято ще бъде запомнено като сезона с най-много пожари в историята на страната.

Причината е, че Европа преживя една от най-интензивните горещи вълни за последните десетилетия. Температурите в Италия и Гърция надминаха 45,0°C, като в Сиракуза бе отбелязан температурен рекорд за най-висока максимална температура в Европа – 48,8°C (предишната най-висока температура – 48,0°C, е била измерена в Атина през 1977 г.). Според Световната метеорологична организация през 2021 г. горещите вълни и пожарите са били по-тежки вследствие от измененията на климата.

4. Зимни бури, Северна Америка

Между 13 и 17 февруари обширни райони на САЩ, Северно Мексико и част от Канада бяха засегнати от опасни зимни явления – силни ветрове, снежни бури и дъжд с поледица. Причината беше циклон на умерените ширини, който премина над Северноамериканския континент.

Над 3,5 милиона сгради в Тексас останаха без ток, тъй като температурите се понижиха до -13,0℃ в някои райони. Токът спря в целия щат и много уязвими хора се оказаха в изключително тежко положение. Общият брой на загиналите се оценява на 210, след като и смъртните случаи, причинени от срива на държавната електрическа мрежа, бяха включени в окончателната оценка. Щетите от бурите в САЩ се оценяват на 195 милиарда долара, което прави явлението най-скъпоструващото природно бедствие в историята на страната, и едно от най-скъпоструващите в света.

5. Прашна буря, Източна Азия

Фигура 3: Улица в Пекин преди и по време на бурята. Източник: Greenpeace

В средата на месец март, вследствие на формирал се циклон със силни ветрове на територията на пустинята Гоби, в Югоизточна Монголия и Северен Китай се образува пясъчна буря, която засегна обширни райони на Източна Азия. Бурята обхвана площ от около 450 000 км2. В множество гъсто населени градове бяха отчетени нива на фини прахови частици, превишаващи десетки пъти определения като безопасен праг от 150 μg/m3.

Явлението доведе до оранжев цвят на небето, намаление на видимостта и спиране на полети и затваряне на училищата. Пясъчната буря беше определена като „най-тежката за това десетилетие“. Но бурята се оказа много по-опасна поради факта, че тя не беше само пясъчна, а и прашна – със съдържание на множество опасни за здравето фини прахови частици. Те, за разлика от пясъка, успяват да проникнат много по-навътре в организма и могат да причинят рискове за здравето при вдишване.

6. Наводнения, Западна и Централна Европа

Фигура 4: Наводнения по поречието на река Ар, Германия, юли 2021 г. Кредит: Martin Seifert

Значителни наводнения засегнаха страни в Западна и Централна Европа през месец юли. Особено тежка бе ситуацията в Германия, където поради наводненията бяха унищожени или повредени множество домове, мостове, пътища и влакови линии. В западните райони на страната загинаха 184 души, 135 от които бяха в района на град Арвайлер, който беше опустошен от наводнението. Това се оказа най-тежкото природно бедствие в Германия от 1961 г. насам. Според проучване на World Weather Attribution тези наводнения са станали до 9 пъти по-вероятни заради измененията на климата.

7. Циклонът Сероя

Фигура 5: Циклонът Сероя навлиза в територията на Западна Австралия, 11 април 2021 г. Източник: НАСА

През април 2021 г. над 270 души загинаха след като югоизточните райони на Индонезия и Източен Тимор бяха засегнати от тропическия циклон Сероя, който донесе със себе си исторически наводнения. Свлачища и внезапни наводнения принудиха най-малко 22 000 души да напуснат домовете си в Индонезия. Това, което прави циклона особено забележителен, е фактът, че той влезе в контакт с близко разположения циклон Одет, което доведе до рядко наблюдавания Ефект на Фудживара – процес, при който два циклона започват да обикалят около общ център и обменят енергия, което прави прогнозирането им особено трудно. След като силата на Сероя временно отслабна, той успя да “абсорбира” Одет и достигна до територията на Западна Австралия.

8. Рекордни температури, Русия

Рекордна гореща вълна засегна част от Русия и Източна Европа в края на пролетта и началото на това лято. Юни бе вторият най-топъл в историята на наблюденията, като в Москва бе отбелязан „абсолютен рекорд за температура през юни“ от 34,8℃. Необичайно високи температури бяха отбелязани и в други градове и райони. Температури над 30 ℃ бяха измерени в райони отвъд полярния кръг.

Според представител на руската служба по Хидрометеорология и наблюдения на околната среда, Русия се затопля 2,5 пъти по-бързо от средното за света и е сигурно, че заради климатичните промени тези рекорди ще бъдат подобрени в рамките на следващите 10 г.

9. „Топлинен купол“, Тихоокеанският северозапад

Фигура 6: Карта на температурните отклонения на земната повърхност (спрямо обичайните стойности) в Северна Америка на 27 юни 2021 г. Източник: НАСА

Рекордна гореща вълна засегна северозападните Съединени щати и югоизточните райони на Канада в края на юни и през първата половина на юли. Температурите в района бяха между 16 и 20 ℃ по-високи от обичайните за това време от годината. Максималната температура на 29 юни достигна 49,6℃ в Литън, село в канадската провинция Британска Колумбия, подобрявайки с няколко градуса рекорда за най-висока температура, измерена в Канада. На следващия ден селото бе погълнато и до голяма степен унищожено от горски пожар в резултат на високите температури.

Тази гореща вълна се характеризира с особена продължителност и интензивност поради явлението “топлинен купол” – бавноподвижен център на високо атмосферно налягане, в който поради низходящите движения въздухът значително се нагрява.

Според анализ на World Weather Attribution, тази гореща вълна е практически невъзможно да се обясни без отчитане на влиянието на климатични изменения. Дори и при съвременните климатични условия такъв тип явления не се очаква да се случват по-често от веднъж на 1000 години.

10. “Супер-тайфунът” Раи, Филипини

Филипинският Червен кръст описва ситуацията от 16 декември 2021 г. в крайбрежните райони на страната като “абсолютно опустошение”, след като тайфунът от 5-та категория Раи, със средна скорост на ветровете, достигаща 260 км/ч, преминава над страната. Над 400 000 души бяха принудени да се евакуират. Тайфунът взе 375 жертви, имаше и над 500 ранени.

След преминаването си над Филипините, Раи отново се интензифицира и се превърна в едва третия тайфун в историята, който достига до 5-та категория на територията на Южнокитайско море. През следващите дни Раи се движеше в посока север-североизток и бързо изгуби своята сила.

Изминалата година демонстрира за пореден път факта, че честотата на природните бедствия е нараснала през последните десетилетия. За съжаление, според най-престижните научни организации като Междуправителствения панел по климатичните промени, честотата и силата на екстремните метеорологични и климатични явления ще продължи да нараства и в бъдеще. Но степента на увеличението им ще бъде доста по-малка при ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, което би било възможно при рязко намаляване на емисиите на парникови газове през следващите десетилетия.

Статията е частично адаптирана от публикация на The Week: The most extreme weather events of 2021

В публикацията са използвани материали от: