Най-добрите музеи в Чунцин – история, изкуство и културно наследство

Чунцин е един от онези китайски градове, които не могат да бъдат разбрани само чрез небостъргачите, неоновите улици и прочутия местен хотпот. Зад модерния мегаполис стои история на хиляди години, културата на древния регион Ба-Шу, драматичната история на Втората световна война, огромното наследство на река Яндзъ и едно от най-интересните художествени наследства в Югозападен Китай.

Именно музеите са най-добрият начин да видите тази страна на Чунцин.

Някои са посветени на древната история.

Други разказват за превръщането на града в индустриален и транспортен център.

Трети представят природата и динозаврите.

А има и музеи, които показват как съвременният Чунцин планира бъдещето си.

В тази статия ще разгледаме най-интересните музеи и музейни комплекси, които си заслужават място в туристическия маршрут.

1. Китайският музей на Трите клисури – най-добрият музей за първо посещение

Ако имате време само за един музей в Чунцин, това вероятно трябва да бъде Китайският музей на Трите клисури.

Той се намира в район Юйчжун, точно до Народния площад и срещу Голямата зала на народа.

Музеят е посветен не само на Трите клисури, но и на историята и културното наследство на самия Чунцин.

Колекциите му включват артефакти от региона Ба-Шу, бронзови предмети, предмети от династиите Хан и други периоди, керамика, калиграфия, живопис, етнографски материали и документи, свързани с военната история на града.

Официалната информация посочва, че музеят разполага с над 115 000 групи музейни предмети, представляващи повече от 280 000 отделни експоната, както и над 18 000 редки книги и древни текстове.

Това е огромна колекция.

2. Какво да видите в Музея на Трите клисури?

Постоянните експозиции включват теми като:

„Величествените Три клисури“

„Древният Ба-Шу“

„Чунцин: Пътят към града“

„Годините на войната“

както и експозиции, свързани с културата, миграциите и изкуството.

Особено интересна е историята на Ба-Шу – древния културен регион, свързан с днешните Съчуан и Чунцин.

Тук можете да видите как местните култури се развиват независимо от традиционните центрове на древен Китай.

3. Музеят разказва и историята на Трите клисури

Една от най-силните части на музея е посветена на Трите клисури на Яндзъ.

Тук посетителите могат да научат повече за природата, населените места и културното наследство на района.

Музеят има и голям екранен филм за Трите клисури, дигитален модел на язовира „Трите клисури“ и интерактивни елементи. Това прави музея интересен дори за хора, които не са запалени по археологията

4. Един от най-добрите бонуси: музеят е безплатен

Китайският музей на Трите клисури е безплатен за посещение, като официалният сайт посочва дневен лимит от 5000 посетители.

Работното време е 09:00–17:00, като последното влизане е преди 16:00, а понеделник е почивен ден с изключение на официални празници.

Това го прави идеален за туристи, които искат качествено културно преживяване без голям разход.

5. Природонаучният музей на Чунцин – рай за любителите на динозаври

Следващият музей е напълно различен.

Природонаучният музей на Чунцин се намира в район Бейбей, в по-зелената северна част на града.

Ако пътувате с деца, това е един от най-добрите избори.

Но музеят е интересен и за възрастни.

Колекциите му съдържат над 110 000 предмета, а постоянните експозиции разглеждат природата, ресурсите, околната среда и отношенията между човека и природния свят.

6. Динозаврите са една от големите атракции

Една от най-впечатляващите части на музея е залата с динозаврите.

Огромни скелети са подредени така, че посетителят да получи усещане за реалните размери на праисторическите животни.

Това е място, което изглежда впечатляващо и на снимки, но на живо мащабът е още по-впечатляващ.

7. Историята на природата е много по-голяма от динозаврите

Експозициите разглеждат различни периоди от развитието на Земята и живота.

Посетителите могат да научат повече за:

геологията, еволюцията, животните, растенията, екосистемите, природните ресурси, опазването на околната среда.

Музеят има два обекта – модерна сграда и историческото място на бившата China Western Academy.

8. Историята на науката в Западен Китай

Историческият обект на музея е особено интересен.

Историята му води началото си от China Western Academy, основана през 1930 г., а през 1943 г. е създаден China Western Museum с участието на повече от десет национални научни институции.

Това показва, че Чунцин има традиция в научната дейност много преди съвременния си икономически възход.

9. Художественият музей на Чунцин – за любителите на изкуството

Chongqing Art Museum е едно от местата, които показват съвременната културна страна на града.

Музеят е създаден на основата на бившата Chongqing Painting Academy и е посветен на изложби, събиране и съхраняване на произведения на изкуството, научни изследвания и художествено образование.

Самата сграда е достатъчно впечатляваща, за да си заслужава посещението.

Яркочервената фасада е един от характерните архитектурни акценти в централния Чунцин.

10. Какво ще видите в Художествения музей?

В зависимост от периода на посещение ще попаднете на различни временни изложби.

Музеят представя китайска живопис, съвременно изкуство, графика, фотография и други художествени форми.

Тук има нещо важно за туристите:

не е задължително да разбирате китайско изкуство, за да се насладите на музея.

Самата сграда, пространствата и изложбите създават приятно културно преживяване.

11. Художественият музей е безплатен

Музеят е отворен за посетители без входна такса.

Работното време е 09:00–17:00, като последното влизане е в 16:30.

Понеделник е почивен ден, освен при определени официални празници и специални случаи.

Той се намира на Linjiang Road в Юйчжун, което го прави лесен за комбиниране с разходка из центъра.

12. Музеят на скалните релефи в Дадзу – едно от най-ценните наследства

Ако разполагате с цял ден за екскурзия извън центъра на Чунцин, Дадзу е един от най-силните избори.

Тук се намират прочутите Dazu Rock Carvings – огромен комплекс от будистки, даоистки и конфуциански скални изображения.

Те са включени в списъка на световното културно наследство на UNESCO през 1999 г.

13. Повече от 50 000 статуи

Мащабът на комплекса е огромен.

Официалната информация посочва:

75 защитени обекта, над 50 000 статуи, над 100 000 китайски йероглифа в надписите

Музеят притежава и 673 групи музейни предмети, включващи 6489 отделни обекта.

Това не е просто музей.

Това е цял културен пейзаж.

14. Защо Дадзу е толкова различен?

Една от причините Дадзу да е толкова ценен е съчетаването на различни религиозни традиции.

Будистки изображения стоят близо до даоистки и конфуциански теми.

Освен религиозни сцени има и изображения, свързани с ежедневния живот.

Това позволява на историците да видят не само религиозните вярвания, но и представите за обществото в средновековен Китай.

Националният музей на Китай определя Дадзу като важен връх в историята на китайското пещерно изкуство.

15. Самият музей на Дадзу също си заслужава

Музеят е специализиран в пещерното изкуство и историята на скалните релефи.

Сградата има около 18 000 кв. м разгъната площ, а постоянната изложба заема около 5000 кв. м. Има и куполен киносалон и образователни пространства.

Важно е да не го бъркате с музея на Трите клисури.

Тук фокусът е много по-тесен:

пещерно изкуство, скулптура и културното наследство на Дадзу.

16. Музеят е само началото – после идват самите скални релефи

Най-добрият начин да посетите Дадзу е да комбинирате музея с основните археологически обекти.

Сред тях са:

Баодиншан, Бейшан, Наншан, Шимъншан, .Шиджуъншан

Те образуват своеобразен музей на открито.

Официалният туристически портал посочва, че музеят работи 09:00–17:00, докато някои от самите скални обекти имат по-дълго работно време.

17. Музеят на революционната история „Хун’ян“

За да разберете Чунцин през XX век, трябва да посетите Hongyan Revolutionary History Museum.

Този музей и свързаните с него обекти разказват за периода, когато Чунцин е бил важен военновременен център на Китай по време на войната срещу Япония.

Комплексът включва множество исторически места, сред които бившата централа на Южното бюро, офисът на Осма армия в Чунцин, Guiyuan, Zhou Gongguan, Zhazidong и Baigongguan.

18. Историята на Чунцин като военновременна столица

След началото на пълномащабната война срещу Япония през 1937 г. китайското правителство премества голяма част от своите институции в Чунцин.

Градът се превръща във важен център на китайската съпротива.

Това е и периодът на Чунцинските бомбардировки, които оставят дълбока следа в историята на града.

Музейните експозиции използват фотографии, документи, артефакти и възстановени исторически пространства, за да разкажат за този период.

19. Това е музей за история, а не просто за предмети

Една от особеностите на Хун’ян е, че музейният комплекс не се ограничава до една сграда.

Той управлява 54 исторически обекта, от които 46 са отворени безплатно за обществеността според официалната информация на музея.

Това означава, че посещението може да се превърне в цял ден исторически маршрут.

20. Входът за историческите обекти е безплатен

Официалният сайт посочва, че историческите и културните обекти под управлението на комплекса са безплатни за обществеността.

За основните обекти работното време обикновено е 09:00–17:00, а Zhou Gongguan на №50 Zengjiayan работи до 19:00.

Това е една от най-добрите възможности за бюджетен културен туризъм в Чунцин.

21. Музеят на науката и технологиите – Чунцин отвъд историята

Ако пътувате с деца или просто харесвате технологиите, включете Chongqing Science and Technology Museum.

Той се намира в Jiangbeizui CBD и е открит през 2009 г.

Сградата сама по себе си е интересна.

Архитектурата използва камък и стъкло, за да напомни за планините и водите на Чунцин.

22. Космос, транспорт и технологии

Музеят разполага с повече от 400 постоянни експоната.

Основните зали са посветени на:

науката в ежедневието, технологиите за бедствия, транспорта, отбраната, космическите технологии, фундаменталните науки

Има и специални пространства за деца.

Това е добър избор, ако искате да видите как Китай представя своето технологично развитие.

23. Музеят на градското планиране – Чунцин в миниатюра

Това не е класически исторически музей, но е изключително интересен за туристи.

Chongqing Planning Exhibition Gallery показва как градът се развива и как изглежда неговото бъдеще.

Намира се на Nanbin Road в Nan’an District.

Експозицията включва осем основни тематични зони, посветени на:

природата,историята, градското развитие, генералния план, икономиката, качеството на живот, транспортните връзки, екологичното развитие.

24. Защо този музей е толкова интересен?

Защото Чунцин е толкова огромен и сложен, че е трудно да си представите целия град от улицата.

В музея можете да видите:

градски модели, транспортни системи, нови квартали, реки, мостове, планини, бъдещи проекти

Има и интерактивни мултимедийни преживявания, включително панорамно „полетно“ представяне на Чунцин.

25. И този музей е безплатен

Официалният сайт посочва, че галерията е безплатна за посетители.

Работи от вторник до неделя, 09:00–17:00, с последно влизане в 16:30, и е затворена в понеделник.

26. Мемориалът на преселението заради проекта „Трите клисури“

Този музей се намира в Уанджоу, един от големите райони на община Чунцин.

Темата му е изключително специфична:

преселването на повече от един милион души заради проекта „Трите клисури“.

Това е една от най-големите социални трансформации, свързани с изграждането на язовира.

Музеят е посветен именно на паметта на тези хора.

27. Историята на милионите хора зад огромния инфраструктурен проект

Постоянните експозиции включват:

„Велико начинание, славен път“

„Където се срещат десет хиляди реки: история и култура на Уанджоу“

„Древният слон от Янцзингоу“

Музеят използва фотографии, предмети, мултимедия и потапящи инсталации.

Това е музей, който показва не само техническата страна на проекта, а човешката цена и социалните промени, свързани с него.

28. Малко по-различен музей: Байхълян

Музеят Baiheliang Underwater Museum е част от музейния комплекс на Китайския музей на Трите клисури.

Той е свързан с прочутия подводен скален риф Байхълян в Яндзъ.

На скалите са били издълбавани исторически надписи и наблюдения за нивото на реката.

Това е един от най-интересните примери за начина, по който древните хора са използвали природната среда за записване на информация.

29. Защо Байхълян е толкова важен?

Скалните надписи са свързани с промените в нивото на Яндзъ и представляват ценен исторически източник.

След изграждането на язовира мястото се оказва под вода.

Създаденият подводен музей позволява наследството да бъде съхранено и представено на посетителите.

Това е прекрасен пример за пресечната точка между:

археология, инженерство, история, опазване на наследството.

Чунцин се разбира най-добре през музеите си

Чунцин често се рекламира с впечатляващите си нощни гледки.

И с право.

Но ако посетите само Хунядун, Цзефанбей и няколко панорамни площадки, ще видите само една малка част от града.

Музеите разкриват другото лице.

В Музея на Трите клисури ще разберете древния Ба-Шу и историята на Яндзъ.

В Природонаучния музей ще видите света на динозаврите и природата на Югозападен Китай.

В Художествения музей ще се срещнете със съвременната културна сцена.

В Хун’ян ще разберете защо Чунцин е толкова важен за историята на Китай през XX век.

В Дадзу ще видите едно от големите постижения на китайското религиозно и скулптурно изкуство.

А в Музея на науката и технологиите и Градската изложбена галерия ще видите нещо съвсем различно – Чунцин, който гледа към бъдещето.

И точно това прави музейната сцена на града толкова интересна.

Чунцин не е музей на миналото. Той е град, в който древна история, военна памет, изкуство, природа, технологии и футуристично градско развитие съществуват едновременно.

Статия на Кристина Тенева

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