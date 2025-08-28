Народната въоръжена полиция преминава през строга подготовка за предстоящия военен парад за Деня на победата

Контингент от Китайските народни въоръжени полицейски сили (НВП) ще се присъедини към големия военен парад на 3 септември в Пекин, отбелязващ 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война.

Парадното звено на НВП включва охранителни стражи, специалисти по борба с безредиците, морски патрулни сили и спасители. Откакто се събра за интензивни учения, то постоянно се нарежда сред най-добрите пехотни формирования и многократно е избирано за провеждане на демонстрационни учения.

Цюй Цун, командир на рота, известна като „Смела и бойно мъдра рота“ на колоната Цюнъя – партизанска сила, водена от Китайската комунистическа партия, действаща на южния остров Хайнан по време на Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия, която се бори изолирано в продължение на години и стана известна със своята упоритост и жертвоготовност – каза, че присъединяването към парада е чест да се наследи духът на постоянство.

„На този самотен остров [нашите предци] се бориха с изключителна упоритост. Като настоящ командир на Храбрата и бойно мъдра рота на колоната Цюнъя, винаги твърдо вярвам, че поемам мисията и задачата да наследя духа на колоната Цюнъя и да изпълня мисията си да участвам в този военен парад“, каза Цю.

Парадът, който ще се проведе на емблематичния площад Тянанмън, ще почете героичното наследство на 14-годишната война за съпротива и ще покаже силата и единството на съвременен Китай.

„Сега сме в последния спринт [от подготовката за парада за Деня на победата]. В деня на 80-годишнината ще маршируваме с пълен дух и максимална прецизност в парада, за да посрещнем гордо партията и народа“, каза Цуй Сяовей, командир на парадно звено на ПНД.

Източник: CCTVPlus

