Днес сутринта ми звънна мама. “Ако днес ще готвиш” ми каза “недей. Направила съм агнешка супа да ви дам!”

Сега хапнах от супата! Дойде ми да заплача. Беше толкова вкусна! Направена с огромно желание и любов! Мама цял живот готви! Когато бях малка ние всеки ден имахме домашна закуска, топъл обяд и супа за вечеря! Нямах търпение да се прибера вкъщи да ям. Цял живот това си остана. Перфектна домакиня и готвачка. Замислих се че ако съм мъж щях да искам жена като мама. Жена която да ме посреща с вкусна, топла домашна храна! Замислих се че няма нищо случайно в брака на мама и тате … 49 години заедно! То при тези вкусни манджи как да е по друг начин ?

Не знам любовта на мъжа дали минава през стомаха, но моята любов от малка е свързана с храната. Аз свързвам жената със супа и домашна храна! И като се замисля няма я тази жена …

Тя е жената на миналото ! Съвременната жена рядко готви! Сега готви мъжа!

И пак тъжно ми стана!

Тъжно ми е за мъже които готвят!

А те са толкова много по света!

Сега жената работи много и мъжа я посреща с храна! Това го чувам най редовно! От мъже …

Тъжно е че

мъжа стана домакинята с черпака !

Всъщност става , най добрите готвачи по света са мъже … но някак ми е тъжно за жената … тази която стана толкова мъж че не прави топла супа … няма сили, желание, време, енергия …

А само ако жената готвеше … поне това да си го върне от онези времена …

Поне една супа с любов и топлина …

Мисля си че ако жената е домакиня и прави супа това ще подобри света …

Просто направи му супа …

чорба …

това ми е съвета …

Направи му чорба и ми кажи след това …

как мина вечерта ?

С обич – Десислава Илиева

