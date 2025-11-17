Намесата на холандското правителство в дейността на Nexperia заплашва европейска автомобилна индустрия

Неправомерната намеса на холандското правителство в дейността на производителя на полупроводници Nexperia може да окаже сериозно въздействие върху ключовия автомобилен сектор в Европа, освен ако не се намери конструктивно решение, според анализатор, базиран в Германия.

В министерска заповед, издадена в края на септември, холандското Министерство на икономиката предприе действия за замразяване на глобалните операции на Nexperia, задгранично дъщерно дружество на китайската компания Wingtech, позовавайки се на така наречените опасения за „националната сигурност“. Китайското Министерство на търговията остро остро определи решението като нарушаващо пазарните принципи и заяви, че то ще навреди на собствената бизнес среда на Холандия.

Мартин Гайслер, партньор на базираната в Мюнхен консултантска фирма за стратегии Advyce and Company, подчерта как значителен брой големи компании в производството и автомобилната индустрия вече са засегнати от последиците и каза, че верижните ефекти биха могли да доведат до по-широко разпространени последици в цяла Европа.

„Чиповете Nexperia са във всички техни продукти и когато погледнем например Bosch и ZF, два от най-важните им доставчици, те вече са започнали да забавят производството в основните си заводи. Както знаем, в автомобилната индустрия всичко е точно навреме, точно в последователност. Само след няколко дни това ще засегне и автомобилните заводи на VW и другите производители на оригинално оборудване (OEM) в Германия“, каза той в скорошно интервю за Централната китайска телевизия (CCTV).

Гайслер отбеляза и нарастващите призиви в цяла Европа към Холандия и други страни да си сътрудничат по-тясно с Китай, за да гарантират стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните вериги за доставки на полупроводници.

„Това, от което определено се нуждаем, е Европа също да има дългосрочна стратегия за отношенията си с Китай, и особено стратегия за отношения, която е независима от стратегията ѝ към САЩ, и ако [само] двете страни могат да се обединят около нещо подобно и да започнат да бъдат истински партньори. Така че това е нещо, което определено трябва да се промени“, каза той.

Видео: https://youtu.be/v5FJwU_4s7I

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares