Наградите „Златна панда“ насърчават интеграцията на филмовия туризъм в Китай

Вторите награди „Златна панда“, международна културна награда за хуманистичен обмен и насърчаване на диалог чрез филмови и телевизионни продукции, в които гигантската панда е културен символ, са насрочени за събота в Ченгду, провинция Съчуан в югозападен Китай.

Стартирало през 2023 г., двугодишното събитие има за цел да насърчи прожекцията на изключителни филми и да стимулира туристическото потребление в цялата провинция.

С вторите награди „Златна панда“ Съчуан започна да прожектира филми с избрани китайски и международни класически филми, наред с културни и туристически инициативи, предлагайки на хората разнообразно преживяване „гледане на филми плюс“ за потребление.

Организаторът е избрал 40 филма, включително участия за наградите „Златна панда“, изключителни местни продукции от Съчуан, както и китайски и чуждестранни класики, и ще ги прожектира в 15 кина в Ченгду, Мианян, Ибин и други градове в Съчуан.

„За киноманите това е много значимо събитие, което ни позволява да гледаме любимите си филми в кината. Надяваме се, че наградите „Златна панда“ ще продължат да се подобряват“, каза Сен Синруй, член на публиката.

„Всъщност, наградите „Златна панда“ са нещо повече от филмов фестивал или церемония по награждаване, а целят да подобрят преживяването на хората при гледане и оценяване на филми, изграждайки мост с китайската публика чрез светлини и изображения“, каза Су Цин, служител на събитието.

Тазгодишните награди „Златна панда“ ще въведат и нов модел, който интегрира филма с културата и туризма, като ще бъдат пуснати 14 туристически маршрута и дейности като дегустация на местни деликатеси, както и ще бъдат раздадени ваучери за потребление на филми на стойност 40 милиона юана (около 5,6 милиона щатски долара), за да се стимулират разходите за култура и туризъм.

„Искаме да използваме наградите „Златна панда“ като възможност да създадем екосистема за потребление, съсредоточена върху филма, която свързва културните и туристическите ресурси. Досега те са донесли полза от 130 000 посещения на киносалоните и са генерирали над 5 милиона юана (около 702 000 щатски долара) приходи от боксофиса“, каза Ян Чунян, директор на събитието.

За две години наградите „Златна панда“ бързо спечелиха международно признание като събитие, насърчаващо глобалния диалог и обмен в областта на киното и културата.

Източник: CCTVPlus

