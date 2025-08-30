Награди за мода, шоу и бизнес 2025:Прекрасната традиция, която продължава да вдъхновява

За 31-ва поредна година, Наградите за мода, шоу и бизнес се очакват с огромен интерес от публиката и елита на индустриите на модата, шоубизнеса и бизнеса.

Организирани от неуморния дизайнер, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков, това събитие се е утвърдило като емблема на стил и изтънчен вкус, привличайки внимание както на известни личности, така и на нови таланти.

През годините наградите са отличили най-ярките имена от света на модата, шоубизнеса, музиката и много други области. Сред тях са модни къщи, популярни певци, топ модели, фотомодели, инфлуенсъри, стилисти, гримьори, художници, поети и танцьори. Всеки, който е направил своето място в индустриите, има шанс да бъде отличен на сцената на Наградите, а самото събитие е едно от най-очакваните и бляскави събития в България.

Мястото, което ще плени всички: Black & White Club в хотел „Милениум“

Тази година наградите ще се проведат в още по-забележителната обстановка на Black & White club в хотел „Милениум“ в София, място, което ще бъде също толкова впечатляващо, колкото самото събитие. Атмосферата на този луксозен клуб ще бъде идеалната сцена за проявлението на новите таланти и звездите, които ще бъдат отличени за постиженията си в различни области на изкуствата и бизнеса.

Красимир Недялков – Водач на емоциите и стила

Красимир Недялков не само че е организатор на събитието, но и винаги е бил водещ на Наградите. Неговият стил, харизма и способност да води събитието с уникално чувство за хумор и професионализъм, са неизменна част от успеха на Наградите за мода, шоу и бизнес. За тазгодишното издание обаче, той ще бъде подкрепен от своите помощници – Джулия Андонова и Недко Пазвантов, които ще направят събитието още по-интересно и различно, добавяйки свежест и нови идеи.

Голямата изненада: Ко-водещ, който ще остави всички без дъх!

Едно от най-големите предизвикателства за организаторите на всяко събитие е да запазят елемент на изненада. И тази година Красимир Недялков не изневерява на себе си. Съществува един специален гост, който ще се появи на сцената като ко-водещ и ще направи това събитие още по-незабравимо. Кой е той? Това е голямата изненада, която все още се пази в тайна. Знае се само, че този ко-водещ ще бъде абсолютно уникален и ще донесе нещо ново и изключително за българската публика.

Очаквайте много изненади!

Тазгодишното издание на Наградите за мода, шоу и бизнес 2025 ще бъде изпълнено с вълнуващи моменти и неспирни емоции. Присъстващите ще имат шанс да се насладят на шоуто, което ще съчетае талант, изкуство и креативност, както и да се запознаят с нови лица, които обещават да променят българската модна и шоубизнес сцена.

Не пропускайте това незабравимо събитие, което ще се проведе на 10 октомври 2025 г. в Black & White club в хотел „Милениум“ в София. Очаквайте още много вълнуващи новини и изненади в следващите дни!

Facebook

Twitter



Shares