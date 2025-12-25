Надежда за Боян!

Мили хора,

Пиша тези редове с отворено сърце и с огромна надежда.

Обръщам се към вас не само като артист, а преди всичко като човек.

Това е Боян. Наш приятел. Колега. Човек с талант, глас и душа. Музикант и певец, който години наред е давал радост на другите, без да очаква нищо в замяна.

В началото на лятото животът му се преобърна. Диагнозата рак дойде внезапно и безпощадно. Оттогава всеки ден за него е битка – битка за време, за шанс, за живот. Битка, която никой не бива да води сам.



Днес вече не е моментът за мълчание.

Днес е моментът за човещина.

В навечерието на най-светлите празници вярвам, че можем да направим най-важния подарък – да дадем надежда. Всеки според възможностите си. Малко или много – всяка помощ е безценна. Всяко споделяне има значение.

Аз ще помогна.

Моля ви – направете го и вие.

Нека заедно покажем на Боян, че не е сам. Нека му дадем сила да продължи напред. Защото понякога едно споделяне, една протегната ръка, може да промени всичко.

Данни за дарение:

Beneficiary: Boyan Hristov

IBAN: LT63 3250 0445 9766 1484

BIC / SWIFT: REVOLT21

Bank: Revolut Bank UAB

Vilnius, Lithuania

От сърце благодаря на всеки, който ще помогне и ще сподели.

Да помогнем на Боян, приятели.

Понякога надеждата спасява живот. ❤️

Красимир Недялков

дизайнер | шоумен | поп изпълнител

