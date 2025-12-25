Надежда за Боян!
Мили хора,
Пиша тези редове с отворено сърце и с огромна надежда.
Обръщам се към вас не само като артист, а преди всичко като човек.
Това е Боян. Наш приятел. Колега. Човек с талант, глас и душа. Музикант и певец, който години наред е давал радост на другите, без да очаква нищо в замяна.
В началото на лятото животът му се преобърна. Диагнозата рак дойде внезапно и безпощадно. Оттогава всеки ден за него е битка – битка за време, за шанс, за живот. Битка, която никой не бива да води сам.
Днес вече не е моментът за мълчание.
Днес е моментът за човещина.
В навечерието на най-светлите празници вярвам, че можем да направим най-важния подарък – да дадем надежда. Всеки според възможностите си. Малко или много – всяка помощ е безценна. Всяко споделяне има значение.
Аз ще помогна.
Моля ви – направете го и вие.
Нека заедно покажем на Боян, че не е сам. Нека му дадем сила да продължи напред. Защото понякога едно споделяне, една протегната ръка, може да промени всичко.
Данни за дарение:
Beneficiary: Boyan Hristov
IBAN: LT63 3250 0445 9766 1484
BIC / SWIFT: REVOLT21
Bank: Revolut Bank UAB
Vilnius, Lithuania
От сърце благодаря на всеки, който ще помогне и ще сподели.
Да помогнем на Боян, приятели.
Понякога надеждата спасява живот. ❤️
Красимир Недялков
дизайнер | шоумен | поп изпълнител