Над 6600 души са евакуирани в подготовка за проливни валежи в Пекин

Хиляди жители бяха евакуирани от крайградския квартал Хуайроу в Пекин във вторник, тъй като се очакваше проливни дъждове да залеят столицата през нощта.

Преместванията дойдоха, след като Пекин повиши нивото си на спешна реакция за контрол на наводненията до второто най-високо ниво във вторник следобед, като местните метеорологични власти предупредиха, че някои райони може да получат над 70 мм дъжд в рамките на шест часа или повече от 100 мм в рамките на 24 часа до сряда вечерта.

Пекинската метеорологична обсерватория издаде оранжево предупреждение, второто най-сериозно предупреждение, за дъждовни бури в града в 16:00 часа във вторник, докато червените предупреждения с най-високо ниво бяха издадени за крайградските райони Фаншан, Ментоугоу, Хуайроу, Чанпинг и Янцин.

В северния квартал Хуайроу общо 6675 души бяха преместени от рисковите райони във временни места за преселване. В село Сунхугоу местният селски комитет предварително приготви инстантни юфка, бутилирана вода, зеленчуци и други храни.

В свободните стаи бяха поставени легла, спално бельо и други основни консумативи, за да се осигури комфортен престой на повече от 50 преместени жители.

„Валя толкова силно, че всички седяхме в хола цяла нощ и не смеехме да спим. Чувстваме се доста спокойни тук, малко повече, отколкото у дома. Осигуряват ни чайници за вряща вода, така че можем сами да я варим. Понякога готвим заедно и те са доста грижовни“, каза Ю Сюхуа, местен селянин.

Много от евакуираните в селото са възрастни хора и бяха положени специални грижи за подпомагане на редица възрастни хора, които живееха сами с увреждания или страдаха от деменция.

„Разширихме плана си за преместване, за да включим всички отговарящи на условията лица, не само най-застрашените, както преди, включително възрастни хора с увреждания. Ръководителите на групи са ги настанили на безопасно място, за да гарантират тяхната безопасност“, каза Сун Гуйчи, заместник-секретар на партийния клон на село Сунхугоу.

Междувременно работата е напълно спряна на над 100 строителни обекта в Хуайроу, а близо 60 планински пътеки, предразположени към наводнения, са затворени към 22:00 часа във вторник, тъй като са взети предпазни мерки преди очаквания потоп.

