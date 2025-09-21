Над 125 камиона с хуманитарна помощ от ОАЕ влязоха в Газа през египетския граничен пункт Рафа в рамките на две седмици

През последните две седмици осем конвоя, превозващи разнообразна хуманитарна помощ от ОАЕ, преминаха в ивицата Газа през египетския граничен пункт Рафа, като част от усилията на ОАЕ да подкрепи и помогне на палестинския народ в настоящите обстоятелства и в рамките на „Операция Рицарски рицар 3“.

Конвоите се състояха от 128 камиона, превозващи над 2000 тона хуманитарна помощ, включително хранителни продукти и материали за подслон.

С това общото количество помощ, която е влязла в ивицата Газа през граничния пункт Рафа, откакто граничните пунктове бяха отворени отново, достигна над 12 000 тона разнообразна помощ.

Екипът за хуманитарна помощ на ОАЕ, разположен в град Ариш, Египет, контролира внимателно товаренето на помощта, наблюдава доставянето ѝ през граничния пункт Рафа и гарантира, че тя достига до получателите в ивицата Газа.

От отварянето на граничните пунктове на 27 юли ОАЕ удвои усилията си, като засили хуманитарните операции за подпомагане на палестинския народ в справянето с трудните хуманитарни условия в ивицата. Тези усилия допринесоха значително за облекчаване на страданията, подобряване на хуманитарните условия и задоволяване на основните нужди на най-уязвимите групи.

ОАЕ потвърждава своята непрекъсната ангажираност да подкрепя палестинския народ, да смекчава въздействието на настоящата ситуация и да застава твърдо зад своите братя и сестри в ивицата Газа.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares