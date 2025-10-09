„На вечеря с непознати“ – когато непознатите стават близки

Авторски проект на Красимир Недялков преобръща представата за социалните събития

Вечерите, които остават в сърцето, не винаги са най-шумните или най-лъскавите – понякога са онези, в които се срещаш очи в очи с човешкото, искреното, различното. Именно такава бе атмосферата на първото издание на „На вечеря с непознати“ – иновативен социален проект, създаден и воден от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков.

На 8 октомври 2025 г., в артистичната обстановка на KaRe-Arte (ул. „Петър Парчевич“ 36, София), се събраха 12 души, които до този момент не знаеха нищо един за друг. Това, което ги обедини, беше желанието за нови срещи, искрени разговори и споделени мигове извън обичайните рамки.

✨ Вечеря, изпълнена с душа и изненади

„На вечеря с непознати“ не е просто събитие – това е преживяване. Всички гости участват в създаването на вечерята, споделят любими рецепти, но още повече – споделят част от себе си. Атмосферата беше изпълнена с топлина, любопитство и неподправена енергия, а домакинът Красимир Недялков успя по вълшебен начин да обедини различни светове на една маса.

Събитието беше почетено от специалния гост на вечерта – латино идола на България Искрен Пецов, чиято поява изненада и зарадва всички присъстващи. Сред участниците личаха имената на Диди Катеринова, Джулия Андонова, Недко Пазвантов, Ая Роуз, Светлана Димитрова, Яни Мизличева, Деяна Андреева и Владимир Владимиров – всички те допринесоха за уникалната палитра от характери и истории.

💬 Какво казват участниците?

„Тук се случи нещо много повече от вечеря – случи се среща със себе си чрез другите,“ сподели един от участниците.

„Излязох от зоната си на комфорт и влязох в свят на истинска комуникация – без телефони, без филтри, само ние и нашите разкази“, допълни друг гост.

❤️ Благодарност и обещание за още

„За мен бе изключителна чест и удоволствие да бъда заедно с вас – да споделим храна, усмивки, откровения и надежда. Вярвам в силата на човешката среща – и именно тя е сърцето на този проект,“ сподели емоционално Красимир Недялков след края на вечерта.

🔜 Очаквайте следващото издание!

🎉 Дата: 29 октомври 2025 г.

🕖 Час: 19:00 ч.

📍 Локация: KaRe-Arte, ул. „Петър Парчевич“ 36, София

💵 Куверт: 90 лв.

📞 Резервации: 0899 993 584 (местата са ограничени)

Ако обичаш изненади, цениш стойностната комуникация и искаш да бъдеш част от нещо истинско – „На вечеря с непознати“ те очаква.

