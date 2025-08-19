На Световния ден на фотографията Местната комисия за БППМН кани младите фотографи да участват в конкурса „Моето различно щуро лято“

На Световния ден на фотографията 19 август Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград кани младите фотографи от цялата страна да се включат в едно от най-интересните предизвикателства към тях – фотоконкурса „Моето различно щуро лято“.

„Лятото не свършва, докато не го запечаташ в снимка. Погледни около себе си и превърни всяка лятна емоция, усмивка, пътуване, игра или щур момент в незабравим кадър. Участвай и покажи лятото през твоите очи! Очакват те награди и много усмивки! Очакваме твоето лятно вдъхновение на: okbppmn_proekti@abv.bg Краен срок за участие: 30 септември 2025г.“ – призовават от Местната комисия.

Фотоконкурсът вече е традиционен, това е неговото шесто поредно издание. В него се включват стотици тийнейджъри, както от региона, така и от други области от страната. Две са категориите на фотонадпреварата – фотографии и фоторазказ, който включва от 3 до 5 снимки. Фотосите трябва да отразят летните моменти на младите хора, свързани с: човечност, добротворство, забавления, съпричастност, позитивни събития, пътешествия, спорт. Снимките трябва да са с висока резолюция и ясни послания, позволената обработка е на яркост и контраст, не се допускат колажи, ретуш, надписи и дати. Може да се участва и в двете категории. Наградният фонд е в размер на 2000 лв., призьори ще бъдат определени в три възрастови групи: 7-10 години, 11-14 години и 15-18 години.

