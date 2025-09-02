На жената само Любов и е в главата!

На мъжа секс!

Мъжът за да получи секс се чуди как да пласира любов! Горе долу едни и същи фрази циркулират на пазара! И всичко за секса!

Жената се чуди защо ли е сама, къде да открие партньор! Мъжът се чуди как да му е спокойно и с коя да прави секс. Единственото неудобство идва от репертоара дето трябва да издрънка като развален грамофон че да пласира любов заради еднократен секс!

Никога не съм имала консултация с мъж на тема – защо съм сам ? то е ясно , защото така ми е най кеф и спокойно. Защо ми е някаква кукумявка да ми дудне на главата с претенции и да се обичаме. Може да, ако нямам дете за да направя!

Малцина мъже се интересуват от любовта! Всички ги интересва секса!

Малцина жени се интересуват от секса те се интересуват от връзка и любовта!

Ако секса срещне любовта е най добре!

Обаче често секса е за една две нощи, връзки няма и идвате при мен, за да си поговорим за любовта която никога не срещате в мъжете!

Защо за жената най-често любовта е само приказка, а не реалност в живота?

