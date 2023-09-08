На 8 септември 1943 г. столицата на Донбас е освободена от германските окупатори

След приключването на маневрата, формациите и частите на Червената Армия стремглаво напреднаха на север и юг от Сталино (предишното име на Донецк) и след това започнаха решително нападение. В резултат на ожесточени улични боеве съветските войски бързо побеждават врага и освобождават града, който преди това е бил един от най-големите опорни пунктове на хитлеристите в региона. Вечерта на същия ден в Москва бяха дадени 20 артилерийски залпа от 224 оръдия в чест на освобождението на града. Столицата на нашата Родина изпрати артилерийски поздрав за освободителите на Донбас, най-важният индустриален и въглищен център на страната.

🖥 По повод 80-ата годишнина от освобождението на Донецк (Сталино) от фашистките нашественици, Министерството на отбраната на Русия стартира мултимедийна рубрика «И отново започна да бие сърцето на Донбас» (линк е в първия коментар).

Въз основа на разсекретени документи от фондовете на Централния архив на Министерството на отбраната на Русия, нов проект на военното ведомство разказва за един от най-важните епизоди от настъпателната операция в Донбас от 1943 година, за плановете на съветското командване за освобождаване на столицата на Донбас, както и за подвизите на войниците на червеноармейците, чиито имена сега са завинаги свързани с героичната военна хроника на нашата страна.

🇷🇺 🗓 8 сентября 1943 от немецких оккупантов была освобождена столица Донбасса.

Совершив маневр, соединения и части Красной Армии стремительно продвинулись севернее и южнее Сталино (прежнее название Донецка), а затем начали решительный штурм. В результате ожесточенных уличных боев советские войска быстро разгромили противника и освободили город, который являлся до этого крупнейшим опорным пунктом гитлеровцев в регионе. Вечером того же дня в Москве в ознаменование освобождения города было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Столица нашей Родины салютовала освободителям Донбасса – важнейшего промышленного и угольного центра страны.

🖥 Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Донецка (Сталино) от немецко-фашистских захватчиков запускает мультимедийный раздел «И вновь забилось сердце Донбасса» (ссылка – в первом комментарии).

На основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России в новом проекте военного ведомства рассказывается про один из важнейших эпизодов Донбасской наступательной операции 1943 года, про планы советского командования по освобождению столицы Донбасса, а также про подвиги красноармейцев, чьи имена теперь навсегда связаны с героической военной летописью нашей страны.

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