На 20-30 г. Твоята цена на пазара е най-висока!

Тук е времето да сключиш успешен брак с най-добрият партньор за теб!

Тук е времето да си в женска енергия а мъжът в мъжка ! Тук получаваш всичко !

На 31- 70 г. вече всички са счупени, калпави, кьопави и какъвто и да си вече твоята цена на пазара е в много пъти по- ниска! Избираш от другите счупени, кьопави и смотани Каквото е останало

на пазара! Тук вече не можеш да искаш всичко и 100%. Времето мина за това! Тук правиш компромиси! Това е тайната! Взимаш от което е останалоооооо … И се радваш ако успееш нещо да намериш читаво що годе !

Вие какво мислите ?

С обич – Деси

Facebook

Twitter



Shares