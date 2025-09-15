Защото тревата лесно се гори – лесна за отглеждане!

Без умни лидери страната ще бъде във война, катастрофа, разтваряне, всички постижения, които са постигнати и при умни лидери страната ще просперира.

√Аз водя за пример

1-Писмото, което направи кхмер да бъде кралство Ангкор, е

Jayavarathan е седмият Jayavarman, който е крал със сили като: Обединява кралството и териториите, защитава земите от вражеско нашествие, превръща плодородните земи в зелени селскостопански площи, изгражда дренаж, изгражда храма Bayon и храма Taprom, изгра ។

#След отсъствието на монахския водач дойде в Камбоджа, тя се раздели почти до нула (Моля, прочетете историята на кхмер от епохата на Одонг, колко беден кхмер и страда на пазара? ).

2- Preah Boromaratankoth Norodom Sihanouk

Буда има най-важните неща като

Искайте независимост от френските, китайските и кхмерските колониалисти, прераждане и напредък в ерата на гражданското общество, поискайте храма Preah Vihear от Тайланд, който незаконно посещава K

Създайте резултати от архитектурата, социалната структура, ерата на социализма.

#Държавен преврат на 18 март 1970 г., без него Камбоджа започва война, постоянно променяща се политически режим

Докато не създадете поле за убиване, убивайте собствения си народ, унищожавайте инфраструктурата….. Камбоджа пада под нулата ….. (Моля, прочетете книгата Камбоджа нулева година от г-н Pongseu).

3-Генерал Течо Хун Сен (7 януари 1979 г. до днес)

Големите шедьоври:

– Освободете народа на нацията от геноцид.

– Изгасете военния огън, причинен от политиците от предишното поколение. – Обединете нацията за единство нацията и земята след като кхмер е разделен над 500 години.

-Възстановяване, а също и възстановяване на човешките ресурси и инфраструктура, разрушени от обществото.

– Водеща Камбоджа да бъде равнопоставена, местна и международна.

-Подгответе се лидерите да не стъпват върху историята(по-късно ще напиша тази точка.

