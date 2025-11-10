Музикалната легенда от 90-те Роб Мъни с нов видеоклип, заснет в България

Новият видеоклип на легендарния изпълнител от 90-те години Роб Мъни предизвика силна вълна от емоции сред неговите многобройни фенове.

Проектът е заснет на няколко впечатляващи локации в България – хотел „Санкт Петербург“ в Пловдив, винарска изба „Едуардо Миролио“ в Еленово и по време на 20-ия юбилеен ретро събор в Стара Загора, и клуб Il Mondo.

Всяка от тези зони е внимателно подбрана и организирана, така че да предаде характерната енергия и парти атмосфера, които са запазена марка на Роб Мъни. По време на снимките на юбилейния ретро събор, звездата отдели време за срещи и автографи с феновете си. Те го очакваха с любов и носталгия – носейки CD-та, касети, плакати и снимки от негови участия през годините. Най-вълнуващият момент бе, когато децата се наредиха до него за снимки и не искаха да се отделят от своя идол. Роб Мъни също изненада публиката, като раздаде специални шапки с неговото име на най-големите си почитатели.

„Най-хубавата част от работата ми е да виждам хората да се усмихват и да се забавляват заради това, което правя. Феновете ми дават любов, а аз им връщам любов“, сподели изпълнителят.

В специален разговор, Роб Мъни изказа благодарност към всички, които допринесоха за успеха на видеото:

• Йонка Максимова – промоутър на Роб Мъни за България и собственичка на Конна база „Макс“ в Нова Загора и автор на идеята за избора на всички снимачни локации;

• Любомир Пеев (Lu) от Варна – видео продуцент с богат опит в работата с млади артисти и утвърдени звезди.

• Парк хотел „Санкт Петербург“ – гр. Пловдив – най-високият комплекс в Пловдив, известен с уникалната си панорама към града и с частния си нощен клуб и ресторант на 23-ия етаж;

• Едоардо Миролио – италиански винопроизводител и собственик на винарна „Soli Invicto“ – регион Тракийска низина, с. Еленово, която впечатлява с комбинацията от автентична архитектура и модерни технологии за производство на вино.

• 20-ти юбилеен ретро фестивал в Стара Загора – годишно автомобилно изложение, което се превърна в сцена за едни от най-емоционалните кадри във видеото.

Клуб IL MONDO – гр. Стара Загора със съдействието на Явор Янакиев – 100 Кила

Роб Мъни, познат на феновете с хитовете си от златната ера на 90-те, отново доказва, че музиката му не познава граници – нито във времето, нито в пространството.

Следващата вълнуваща среща с него предстои съвсем скоро – Роб Мъни ще бъде специален гост на коледното издание на хитовото мега парти на DJ Dian Solo и DJ Doncho – “Back To The 90’s Christmas”, което ще се проведе в три последователни вечери: София (25.12), Варна (26.12) и Пловдив (27.12).

Освен това се подготвя и чисто нова авторска песен на Роб Мъни в колаборация с Deep Zone Project, която ще носи духа и енергията на 90-те, но в съвременен, актуален за днешния ден звук – истински мост между миналото и бъдещето на денс музиката.

