23 любопитни факта за Мароко, които ще ви изненадат

Мароко е една от най-разнообразните страни в Северна Африка – място, където Атлантическият океан и Средиземно море се срещат с Атласките планини и Сахара, а древни медини, берберски традиции, арабска култура и модерни градове съществуват едновременно. Но зад прочутите пазари на Маракеш и сините улици на Шефшауен се крият десетки любопитни факти, които правят страната още по-интересна.

Мароко често изглежда като страна от приказките.

Цветни пазари. Каменни касби. Пустинни дюни. Дворци. Малки сини улички. Чай с мента.

Но това е само повърхността.

Страната има 9 обекта на световното наследство на UNESCO, а нематериалното ѝ културно наследство включва 16 признати практики и изрази.

А географското разнообразие е още по-впечатляващо – от Средиземно море и Атлантическия океан до Високия Атлас и пустинните райони. Нека видим 23 факта за Мароко, които може би не знаете

1. Мароко има излаз на две морета

Мароко има брегове както на Атлантическия океан, така и на Средиземно море.

Атлантическото крайбрежие се простира на повече от 3000 километра според Националната туристическа служба на Мароко, докато средиземноморското крайбрежие е над 500 километра.

Това означава, че страната предлага огромно разнообразие от крайбрежни пейзажи.

На Атлантика ще откриете градове като Есауира, Рабат и Казабланка.

На Средиземно море са Танжер, Тетуан и Ал Хосейма.

2. В Мароко се намира най-високият връх на Северна Африка

Високият Атлас е домът на Джебел Тубкал, който достига 4167 метра.

Това го прави най-високия връх в Северна Африка.

Интересното е, че планината се намира сравнително близо до Маракеш.

Само за няколко часа път пейзажът може да се промени напълно.

От оживен град с пазари и дворци се озовавате сред високи планини и берберски села.

3. Мароко може да ви предложи пустиня и сняг в едно пътуване

Това е един от най-изненадващите факти за страната.

Можете да видите снежни планини и след това да се отправите към пустинните райони.

Високият Атлас има зимна снежна покривка, докато на юг пейзажът постепенно преминава към сухи долини и Сахара. Именно тази географска близост между толкова различни среди е една от причините Мароко да бъде толкова популярна туристическа дестинация

4. Сахара в Мароко не е просто пустиня

Районът около Мерзуга е един от най-известните входове към пустинните пейзажи на Мароко.

Тук се намират огромните пясъчни дюни на Ерг Шеби.

Националната туристическа служба описва Мерзуга като място за нощувки под звездите, преходи по дюните, биваци и преживявания, свързани със сахаранската култура.

Най-впечатляващи са изгревите и залезите.

Пясъкът променя цвета си.

От златист става оранжев.

След това червен.

А вечер дюните постепенно се превръщат в силуети.

5. Можете да прекарате нощ в пустинята

Една от най-популярните туристически активности е нощувката в пустинен бивак.

След залез светлините на градовете са далеч.

Небето става невероятно тъмно.

А при подходящи атмосферни условия звездите са впечатляващи.

Вместо традиционния хотел получавате палатка, вечеря, музика и пустинен пейзаж.

6. Мароко е родината на аргановото дърво

Аргановото дърво е едно от растенията, които са се превърнали в символ на Мароко.

То расте естествено в югозападната част на страната.

От плодовете му се произвежда арганово масло, което се използва както в кухнята, така и в козметиката.

Има и още един известен образ, свързан с аргановите дървета:

кози, които се катерят по клоните им.

Това не е мит.

Козите наистина могат да се катерят по ниските и разклонени дървета в търсене на плодове.

7. Аргановото масло има две различни употреби

В Мароко аргановото масло се използва традиционно в храната, но е известно и в козметиката.

Кулинарното масло се произвежда от ядки, които се обработват по различен начин от тези за козметично масло.

В много райони женски кооперативи произвеждат арганово масло и други продукти.

Така един местен природен ресурс се е превърнал и в икономически важен продукт.

8. Шефшауен не е „естествено син“

Една от най-популярните снимки на Мароко е тази на Шефшауен – градът със сините улици.

Но защо е син?

Съществуват различни обяснения.

Една от популярните версии свързва синия цвят с еврейската общност, която се заселва в града през XX век, докато други обяснения го свързват с местни традиции и практични причини.

Няма едно-единствено общоприето обяснение.

Точно това прави историята още по-интересна.

Националната туристическа служба на Мароко нарича Шефшауен един от най-отличителните градове на страната и акцентира върху неговата архитектура и културно наследство.

9. Фес е духовната и културна столица на Мароко

Фес е един от най-важните исторически градове в страната.

Неговата медина е включена в списъка на UNESCO през 1981 г.

Националната туристическа служба на Мароко описва Фес като културната и духовна столица на кралството.

Разходката из старата медина е като пътуване назад във времето.

Тесни улици…Работилници…Дюкяни…Джамии…Медресета…Пазари…

И аромати, които идват от всички посоки.

10. Във Фес се намира една от най-старите действащи образователни институции в света

Ал-Карауин във Фес е основан през 859 г.

Традиционно е свързван с Фатима ал-Фихри, която според историческата традиция основава институцията.

Днес мястото е един от най-важните символи на историческата образователна традиция на Мароко.

Това е още едно доказателство, че страната има много по-дълбока история на знанието и образованието, отколкото може да предположи човек, който познава Мароко само чрез туристическите му пазари.

11. Мароко има римски руини

Да – Мароко има впечатляващи римски археологически останки.

Най-известният пример е Волубилис.

Там можете да видите:

колони, мозайки, улици, арки, останки от обществени сгради.

Волубилис е включен в списъка на световното наследство на UNESCO през 1997 г.

Това показва колко много цивилизации са оставили следи по територията на днешно Мароко.

12. Айт Бен Хаду изглежда като филмов декор

Айт Бен Хаду е укрепено селище, изградено от традиционна земна архитектура.

То изглежда толкова впечатляващо, че е използвано като снимачна площадка за множество филмови и телевизионни продукции.

Националната туристическа служба дори представя района на Уарзазат като място, свързано с продукции като Game of Thrones, Gladiator и други.

Самият Айт Бен Хаду е в списъка на UNESCO от 1987 г.

13. Уарзазат е известен като „Холивуд на Мароко“

Уарзазат и околностите му са сред най-популярните места за филмови продукции в Мароко.

Причината е очевидна.

Пустинни пейзажи.

Планини.

Касби.

Древни изглеждащи селища.

Огромно количество слънчева светлина.

Всичко това позволява на режисьорите да създават различни исторически и фантастични светове без да напускат страната.

14. Ментовият чай е част от мароканското гостоприемство

Ментовият чай е много повече от напитка.

Той е част от културата на гостоприемството.

Често се приготвя със зелен чай, прясна мента и значително количество захар.

Начинът на сервиране също е характерен.

Чаят се налива от високо, което създава пяна и охлажда леко напитката.

Ако гостувате в марокански дом, чаша чай може да бъде символ на добре дошли.

15. Хамсата е един от най-разпознаваемите символи

Хамсата – стилизирана ръка с пет пръста – е широко разпространен символ в Северна Африка и Близкия изток.

В различни традиции се свързва със защита и късмет.

В Мароко можете да я видите върху:

бижута, врати, керамика, текстил, декоративни предмети.

Тя е добър пример за това как символите преминават между религии и култури и придобиват различни значения.

16. Мароканските пазари са известни като сукове

Думата сук се използва за традиционен пазар.

В Мароко суковете могат да бъдат цели лабиринти.

В тях можете да намерите:

подправки, кожени изделия, керамика, тъкани,лампи, бижута, дърворезба.

Те не са просто места за пазаруване.

Исторически са били важни търговски и социални пространства.

17. Мароканските занаяти са част от живата култура

Мароко е известно с зелидж – сложни геометрични мозайки от цветни плочки.

Техниката изисква много прецизност.

Други традиционни занаяти включват:

керамика, кожарство, металообработване, тъкачество, дърворезба, бижутерия.

Националната туристическа служба отделя специално място на традиционните занаяти като част от културното наследство на страната.

18. Джамията Хасан II има една от най-високите минарета в света

В Казабланка се намира джамията Хасан II.

Тя е построена непосредствено до Атлантическия океан.

Минарето ѝ достига около 210 метра, което я прави една от най-високите минарета в света.

Местоположението е впечатляващо.

Вълните на Атлантика се разбиват пред сградата, а огромният храм изглежда сякаш се издига директно от океана.

19. Казабланка е много по-модерна от туристическата представа за Мароко

Много хора очакват Мароко да бъде изцяло съставено от древни медини и пустинни градове.

Казабланка показва друго лице.

Тук има модерни квартали, бизнес центрове, широки булеварди и архитектура от XX век.

Градът е един от икономическите центрове на страната.

Така Мароко има едновременно средновековни медини и модерни бизнес райони.

20. Есауира е град на художници, музиканти и сърфисти

Есауира е един от най-атмосферните градове по Атлантическия бряг.

Синьо-белите лодки, крепостните стени и океанът създават уникален пейзаж.

Историята на града е свързана с различни културни влияния.

UNESCO включва медината на Есауира в списъка на световното наследство през 2001 г.

Днес градът е популярен и сред любителите на сърфа и кайтсърфа.

21. Мароко има музикална традиция, свързана с Гнауа

Гнауа е музикална и културна традиция с африкански, арабски и берберски влияния.

Музиката използва характерни инструменти и ритми.

Тя е особено свързана с Есауира, където се провежда известен фестивал на музиката Гнауа.

Традицията е призната от UNESCO като нематериално културно наследство.

Това е пример за култура, която не стои в музей.

Тя продължава да се изпълнява.

22. Мароко има огромен оазисен регион

Пустинята не означава, че всичко е безплодно.

В южната част на Мароко има огромни оазисни райони.

Националната туристическа служба посочва Тафилалет като район с площ около 77 000 km², който тя представя като най-големия оазисен регион в света.

Палмите, водата и земеделието създават зелени „острови“ сред сухия пейзаж.

Това е един от най-красивите контрасти в мароканската природа.

23. Мароко е много повече от пустиня

И може би това е най-важният факт от всички.

Мароко не е само Сахара.

Не е само Маракеш.

Не е само Шефшауен.

Не е само чай с мента.

Това е страна, в която можете да видите:

високи планини, пустинни дюни, Атлантическия океан, Средиземно море, оазиси, римски руини, ислямска архитектура, кастри и касби, сини медини, берберски села, арганови гори

Точно това географско разнообразие е една от основните характеристики на страната. Националната туристическа служба описва Мароко като място, където море, планини, зелени равнини и пустинни пейзажи се срещат в сравнително компактно пространство.

Мароко – страна, която трябва да се види отвъд клишетата

Мароко е една от онези държави, които изглеждат познати, докато не започнете да ги разглеждате по-внимателно.

Може би сте виждали снимки на Маракеш.

Може би сте чували за пустинята.

Може би познавате сините улици на Шефшауен.

Но зад тях стои много по-богата история.

Тук се срещат арабска, амазигска, африканска, средиземноморска и европейска култура.

Тук можете да започнете деня край Атлантическия океан, следобед да прекосите планините и вечерта да се озовете сред пустинните дюни.

Можете да разглеждате римски мозайки, средновековни медини и модерни градове в рамките на едно и също пътуване.

И точно това е най-голямата изненада.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unspash, Pexels, Pixabay