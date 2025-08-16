събота, август 16, 2025
Последни:
Общество

Мозамбик се учи от модела на специални икономически зони на Китай

Редактор

Президентът на Мозамбик Даниел Чапо подчерта стойността на опита на Китай в разработването на специални икономически зони (СИЗ), заявявайки, че той предлага жизненоважна информация за собствената икономическа трансформация на Мозамбик.

В интервю за China Media Group в столицата Мапуто в понеделник, президентът Чапо си спомни първото си посещение в Китай преди години, когато е бил областен администратор на Накала-а-Велья. По това време Мозамбик е бил в ранните етапи на създаването на СИЗ Накала – първата СИЗ в страната – и е търсил вдъхновение в Китай.

„Имам хубави спомени от първото си пътуване до Китай. По това време бях областен администратор на Накала-а-Веля. Изграждахме специалната икономическа зона на Накала, която беше първата специална икономическа зона в Мозамбик. Така че пътувахме до Китай, за да научим как да се създават такива зони и да се постигне бързо развитие. Посетихме Гуанджоу и Шънджън. Освен Пекин, посетихме и Шанхай, чието пристанище е сред най-големите в Китай. Тъй като Накала е и пристанищен град, изучихме функционирането на пристанището Шанхай“, каза президентът.

Най-голямо впечатление му направи, каза Чапо, драматичната трансформация на Шънджън – от малко рибарско селище само преди десетилетия в процъфтяващ метрополис с огромни индустриални и търговски центрове.

„Първото нещо, което ме впечатли по време на първото ми пътуване до Китай, беше как са се разраснали специалните икономически зони. Отидохме в Шънджън и научихме, че градът е бил малко рибарско селище преди около 20 години, а след това се е развил в голям град с големи индустриални зони и големи търговски площи. Искаме да се поучим от опита в икономическото развитие на Китай, тъй като те се фокусират върху развитието на специални икономически зони и облигационни индустриални зони, които са точно приоритетите за развитието на самия Мозамбик“, каза президентът.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Интересно от мрежата

Вижте още

К-12 „Жар птица“, съветският бомбардировач без опашка, станал жертва на съдбата на своя конструктор

Редактор

II Международен конкурс за поезия „Ние сме родени за вдъхновение…”

Редактор

Стопанският факултет сключи договор за партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България

Редактор

Pin It on Pinterest