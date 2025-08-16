Мозамбик се учи от модела на специални икономически зони на Китай

Президентът на Мозамбик Даниел Чапо подчерта стойността на опита на Китай в разработването на специални икономически зони (СИЗ), заявявайки, че той предлага жизненоважна информация за собствената икономическа трансформация на Мозамбик.

В интервю за China Media Group в столицата Мапуто в понеделник, президентът Чапо си спомни първото си посещение в Китай преди години, когато е бил областен администратор на Накала-а-Велья. По това време Мозамбик е бил в ранните етапи на създаването на СИЗ Накала – първата СИЗ в страната – и е търсил вдъхновение в Китай.

„Имам хубави спомени от първото си пътуване до Китай. По това време бях областен администратор на Накала-а-Веля. Изграждахме специалната икономическа зона на Накала, която беше първата специална икономическа зона в Мозамбик. Така че пътувахме до Китай, за да научим как да се създават такива зони и да се постигне бързо развитие. Посетихме Гуанджоу и Шънджън. Освен Пекин, посетихме и Шанхай, чието пристанище е сред най-големите в Китай. Тъй като Накала е и пристанищен град, изучихме функционирането на пристанището Шанхай“, каза президентът.

Най-голямо впечатление му направи, каза Чапо, драматичната трансформация на Шънджън – от малко рибарско селище само преди десетилетия в процъфтяващ метрополис с огромни индустриални и търговски центрове.

„Първото нещо, което ме впечатли по време на първото ми пътуване до Китай, беше как са се разраснали специалните икономически зони. Отидохме в Шънджън и научихме, че градът е бил малко рибарско селище преди около 20 години, а след това се е развил в голям град с големи индустриални зони и големи търговски площи. Искаме да се поучим от опита в икономическото развитие на Китай, тъй като те се фокусират върху развитието на специални икономически зони и облигационни индустриални зони, които са точно приоритетите за развитието на самия Мозамбик“, каза президентът.

