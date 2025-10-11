Мощно земетресение отне живота на 6 души и предизвика паника в южната част на Филипините

В петък сутринта земетресение с магнитуд 7,4 удари крайбрежието на провинция Давао Ориентал в южната част на Филипините, като отне живота на най-малко шестима души, предизвика паника и нанесе щети в целия регион.

Китайският център за земетресения съобщи, че земетресението е ударило в 9:43 местно време (01:43 GMT) на дълбочина 50 километра.

Еднар Даянгиранг, регионален директор на Службата за гражданска защита, заяви, че трима души са загинали в град Мати, един в град Давао и двама в Пантукан, миньорски град в провинция Давао де Оро.

Службата за намаляване и управление на риска от бедствия в град Давао потвърди смъртните случаи и заяви, че 347 души са били лекувани за припадъци или леки наранявания.

Болниците и училищата в региона са претърпели щети, а хората се втурнаха навън, за да избягат от падащите отломки, което доведе до объркване.

В едно училище в град Давао отломки са ударили няколко ученици, което е предизвикало незабавна реакция от страна на персонала и спасителните екипи.

Шания Амина Диалалан, местна жителка, описа ужасяващото разтърсване и хаоса, които са настъпили при земетресението.

„Беше много ужасно. Земята се тресеше силно. Когато го почувствах за първи път, спях и първата ми реакция беше да изляза от къщата. Видях много хора да излизат от сградите, от училищата или от работните си места. Всичко беше хаос и не можеше да не изпиташ дълбок страх от всичко, което се случваше. Първата ми реакция, след като излязох от къщата, беше да проверя как са семейството и приятелите ми“, каза тя.

Филипинското министерство на образованието съобщи, че земетресението е засегнало най-малко 12 000 училища в цялата страна, което е наложило преустановяване на занятията в 559 от тях. Най-малко 201 класни стаи са били повредени, а пет ученици и един учител са били ранени.

Според местните медии работата и занятията са били преустановени в град Давао, а в някои части на града е имало и временни прекъсвания на електрозахранването.

