Мощно новолуние днес ни носи възможност да изцелим себе си и да освободим от всичко ненужно

През последните дни от лятото ни се дава възможност да вкараме в ред живота си и да подготвим стабилна почва за промените, които ще донесе Коридорът на затъменията тази есен (от 7-ми до 21-ви септември).

В ранните часове на 23-ти август се случва мощно новолуние в нулевия градус на знак Дева. Какво означава това? С прости думи – дава ни се възможност да прегледаме и обновим из основи отношението си към здравето, физическия режим, рутината, нивото си на организираност и дисциплина, както и всички деятелности, свързани със служене на другите и колективи от хора.

Още с това новолуние ще започнем да усещаме промените, които ще донесе Коридорът на затъмненията, който ще завърши с още едно новолуние в знак дева. Тоест, считано от 23-ти август ни очаква един месец, който из основи ще преобрази отношението ни към себе си и оттам структурата на целия ни бит и живот.

Как може да използваме този период, за да подобрим качествено живота си?

Разбира се, на първо място, като се заемем да подобрим физическата си форма и здравословно състояние. Периодът е отличен да направим рутинни прегледи, да обърнем внимание на симптоми и болежки, които сме неглижирали дълго време. Хубаво е да минем на по-лек хранителен режим за няколко дни дори и да не е с цел отслабване, за да помогнем на тялото само да се лекува. Чудесен момент също така да започнем нов спорт или хоби, което да ни развлича и да благоприятства здравето ни.

Освен да подобрим здравословното си състояние, периодът ще изиска от нас да преразгледаме рутината си. Ще трябва окончателно да вземем решение дали да не се откажем от някакви неща, които сме захванали, но не вървят или просто вече не ни радват, както и ще имаме възможност да стартираме нови проекти, обучения и всякакви занимания, които досега сме оставяли на заден план. Важно е да си дадем сметка за какво отделяме времето и енергията си и решително да се откажем от всичко, което вече няма място в ежедневието ни – било то проекти, срещи с дадени хора и безцелно пилеене на време.

Този уикенд може да поставим нови цели и да наредим приоритетите си така, че да подобрим качествено живота си. Периодът е прекрасен да се освободим от стари вещи и всичко ненужно, което заема място във физическото ни и ментално пространство. Трансформации ще има през цялата есен и сега е точното време да разчистим всичко, което не искаме да носим със себе си в бъдещето. Всичко, което стартираме тези дни, има всички перспективи да се закрепи в живота ни занапред и още след месец ще видим първите резултати.

В деня на новолунието е препоръчително да запалим свещи, да организираме пространството си, да пишем желания и да манифестираме, за да се настроим на честотите на изцелението и преструктурирането. Използвайте възможността за обновление, която днешното новолуние ни носи и синхронизирайте енергията си с новия лунен цикъл, за да пречистите себе си и да се отворите за още повече радост, любов и изобилие.

Прекрасен уикенд на всички!

Ангелина Мишева

Ангелина е енергиен коуч, дипломиран психолог и сертифициран практик. След дългодишна работа с класически методи за работа със съзнанието като психотерапия, духовни учения и практики, тя започва да практикува по свой метод, разработен по време на обучения с проводници и ментори в цял свят. Тя провежда лични сесии, в които чрез работа с подсъзнанието, всеки може лесно и качествено да проработи въпроси свързани със здравето, взаимоотношения, финанси и други.

Повече за нейната работа може да откриете тук: (и линк към инстаграма и канала в телеграм)

https://t.me/angelina_angelguidance

https://www.instagram.com/angelina_energyhealing?igsh=MTh3ejZ3eXkyNnl6Mg%3D%3D&utm_source=qr

