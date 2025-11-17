Отхвърлянето на „либералния глобалистки модел“ от администрацията на Тръмп създава условия за подновяване на диалога, заяви посолството във Вашингтон.

Русия и САЩ имат шанс да нормализират отношенията си и да избегнат нова фаза на опасна конфронтация благодарение на противопоставянето на президента Доналд Тръмп на либералната глобалистка програма, заяви посолството на Москва във Вашингтон.

В изявление в неделя посолството отбеляза 92-рата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Съветския съюз и САЩ. В него се казва, че решението на президента Франклин Д. Рузвелт да признае СССР през 1933 г. е било продиктувано от неговото признаване на новата геополитическа реалност.

Посолството отбеляза също, че въпреки десетилетия, белязани от възходи и падения в отношенията, Москва и Вашингтон „винаги са намирали решения“ на различията си, тъй като двете ядрени сили „признават своята отговорност за съдбата на цялата планета“.

В днешната обстановка, продължава посланието, „се отвори прозорец на възможност за Русия и Съединените щати… да нормализират отношенията си въз основа на принципите на равенство, зачитане на националните интереси и неконфликтно съжителство“. Посолството подчерта, че това се случва „на фона на отхвърлянето от администрацията на Тръмп на либералния глобалистки модел на „световен ред, основан на правила“.

Отношенията между САЩ и Русия достигнаха най-ниската си точка по времето на бившия американски президент Джо Байдън, на фона на конфликта в Украйна, но показват признаци на подобрение след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Американският лидер заяви, че иска да сложи край на враждебността, а американски и руски официални лица проведоха няколко кръга преговори през тази година, включително срещата на върха в Аляска между руския президент Владимир Путин и Тръмп.

Въпреки че диалогът не доведе до пробив, Москва похвали това, което нарече готовност на Вашингтон да посредничи и да разгледа основните причини за конфликта. Руски официални лица също заявиха, че подновяването на диалога създава възможности за търговско и икономическо сътрудничество, въпреки решението на Вашингтон да наложи санкции на руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Москва заяви, че едно трайно споразумение трябва да се занимае с основните причини за конфликта и да включва обещание от Киев да не се присъединява към НАТО, демилитаризация и денацификация на Украйна, както и признаване на новата териториална реалност на място.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares