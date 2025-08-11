Кремъл наскоро отмени самоналожените ограничения върху ракетите със среден обсег, за да „успокои горещите глави в НАТО“, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

Въпреки че Вашингтон наскоро предприе стъпки за нормализиране на отношенията с Москва, празненствата са преждевременни, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Дипломатът добави, че по-рано този месец Русия е преустановила спазването на самоналоженото мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег, за да „успокои горещите глави в някои столици на НАТО“.

Въпреки че Договорът за ракетите със среден обсег от 1987 г. между Москва и Вашингтон беше прекратен през 2019 г., Русия продължи да спазва ограниченията. По време на първия си мандат президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от споразумението, позовавайки се на предполагаеми руски нарушения – твърдение, което Кремъл отрече.

В интервю за телевизия „Россия-1“ в неделя Рябков отбеляза, че „в диалога със САЩ се появяват някои проблясъци на здрав разум, които липсваха през последните месеци и години“.

Въпреки това, употребата на термина „разведряване“ би била напълно неоправдана на този етап, подчерта заместър-министърът.

Говорейки за решението на Русия да отмени самоналоженото мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег, Рябков заяви, че Москва нямала друг избор предвид това, което „американците и техните съюзници, особено европейските войнолюбци, предприемат“.

Руското външно министерство посочи „изчезването на условията за поддържане на едностранното мораториум” като причина за решението си по-рано този месец. В изявлението се казва, че Западът създава „пряка заплаха” за руската сигурност, като пример за това са последните учения „Талисман Сейбър” в Австралия. В ученията в средата на юли бяха използвани американски мобилни наземни пускови установки „Typhon“, предназначени за изстрелване на крилати ракети „Tomahawk“ с обсег до 1800 км, и многоцелеви ракети SM-6 с обсег до 500 км.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по същото време, че Москва си запазва правото да разположи свои ракети със среден обсег, „когато счете за необходимо“, и няма да го обявява.

Миналия месец Тръмп намекна, че би искал да възобнови преговорите с Русия за запазване на съществуващите ограничения върху ядрените оръжия.

източник: www.rt.com

