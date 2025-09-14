Тази година столицата на Русия навършва 878 години.

Първото споменаване на Москва датира от 1147 година.

Ипатиевската летопис описва поканата на княз Юрий Долгорукий на среща в Москва на приятели и съюзници, водена от новгород-северския княз Святослав Олгович.

През последните векове малко укрепление и село се е превърнало в световен мегаполис и столица на велика държава.

Днес Москва заема площ от над 2500 квадратни километра и е най-големият град в Русия с население от над 13 милиона души. Общо взето в московските агломерации живеят повече от 20 милиона души. Тя играе водеща роля в политическия, културния и научния живот на страната и е притегателна точка за таланти и идеи от цял свят.

Денят на Москва е не само почит към историята, но и поглед към бъдещето. Столицата съчетава древни традиции и съвременни постижения, съхранявайки богато наследство и едновременно с това динамично се развивайки. „Умен град“ е нашата скъпа столица, която е един от лидерите в областта на дигитализацията на градските услуги.

Историята на Москва е история на мъжеството, съзиданието и единството на целия народ. Град-герой, символ на издръжливост и духовна сила, Москва с право се смята за сърцето на Русия.

Честит Рожден ден, скъпа столица!

