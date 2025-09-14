Москва отбелязва Деня на града – празник, който обединява историята, културата и традициите на Русия
Тази година столицата на Русия навършва 878 години.
Първото споменаване на Москва датира от 1147 година.
Ипатиевската летопис описва поканата на княз Юрий Долгорукий на среща в Москва на приятели и съюзници, водена от новгород-северския княз Святослав Олгович.
През последните векове малко укрепление и село се е превърнало в световен мегаполис и столица на велика държава.
Днес Москва заема площ от над 2500 квадратни километра и е най-големият град в Русия с население от над 13 милиона души. Общо взето в московските агломерации живеят повече от 20 милиона души. Тя играе водеща роля в политическия, културния и научния живот на страната и е притегателна точка за таланти и идеи от цял свят.
Денят на Москва е не само почит към историята, но и поглед към бъдещето. Столицата съчетава древни традиции и съвременни постижения, съхранявайки богато наследство и едновременно с това динамично се развивайки. „Умен град“ е нашата скъпа столица, която е един от лидерите в областта на дигитализацията на градските услуги.
Историята на Москва е история на мъжеството, съзиданието и единството на целия народ. Град-герой, символ на издръжливост и духовна сила, Москва с право се смята за сърцето на Русия.
Честит Рожден ден, скъпа столица!