Юрий Ушаков отказа да даде прогноза кога ще се състои срещата на върха.

Русия остава готова за евентуална среща между президента Владимир Путин и неговия американски колега Доналд Тръмп, заяви президентският съветник Юрий Ушаков.

Попитан в понеделник за времевата рамка на евентуалната среща на върха, Ушаков отказа да даде прогноза.

„Все още няма график, но има основна готовност за провеждане на среща, ако тя бъде подготвена предварително от експерти“, заяви Ушаков.

Настояван да отговори дали среща все пак може да се състои през тази година, Ушаков отговори: „Не знам“, но посочи, че срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска през август е била подготвена много бързо.

По-рано този месец Тръмп предложи да се проведе среща на върха с Путин в Будапеща, Унгария, а Москва изрази готовност да участва. Идеята обаче беше отменена от американския лидер само няколко дни по-късно, когато той заяви, че „не смята, че ще стигнем до мястото, до което трябва да стигнем“ и призова за незабавно прекратяване на военните действия по фронтовете на конфликта в Украйна.

Тези изказвания отбелязаха рязка промяна в реториката на Тръмп, тъй като преди това американският президент призоваваше за всеобхватно мирно споразумение за разрешаване на конфликта, а не за временно прекратяване на военните действия. Този подход се подкрепя от Москва, която отдавна твърди, че търси трайно решение за прекратяване на кризата.

Киев и западните му поддръжници многократно призоваха за незабавно прекратяване на огъня, докато Москва твърди, че това само ще даде време на Украйна да прегрупира военните си сили и да получи повече оръжие.

източник: www.rt.com

