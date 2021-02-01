Московско метро в руското изкуство

Московското метро не е просто транспорт, а цял подземен свят със СВОЙ собствен живот, легенди и тайни и, разбира се, невероятни разкошно декорирани станции, благодарение на които се смята за музей.

Да проверим обаче как го виждат художниците.

Александър Лабас. „В метрото“, 1935 г. Александър Лабас/Третяковска галерия

Григорий Шегал. „На ескалатора“, 1941 г. Григорий Шегал/Държавен художествен музей на Алтайския край

Наталия Нестерова. „Метро“, ​​1980 г. Наталия Нестерова/Руски музей

Сергей Чесноков Ладиженски. „Метро“, 1985 г. Сергей Чесноков Ладижевски

Владимир Янкилевски. „Триптих № 14. Автопортрет (В памет на баща)“, 1987 г. Владимир Янкилевски/Руски музей

Алиса Заржевская. „Метро“, ​​2005-2008 г. Алиса Заржевская

Александър Вихров. „Метро“, 2010 г. Александър Вихров

Владимир Манюхин. „Метро“, 2010 г. Владимир Манюхин

Альона Дергильова. От цикъла „Хора в метрото“ Альона Дергильова

Альона Дергильова. От цикъла в акварел „Москва“ Альона Дергильова

Владимир Герасимов. „Метростанция „Кропоткинская“. Зима“, 2007 г. Владимир Герасимов

Семьон Агроскин. „Не се облягай“, 2018 г. Семьон Агроскин

Азам Атаханов. „Художник в метрото“, 2018 г. Азам Атаханов

Екатерина Корнилова. „Служителка в метрото“, 2018 г. Екатерина Корнилова, частна колекция

Александър Трифонов. „Изход“, 2018 г. Александър Трифонов

източник: RUSSIA BEYOND