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Московско метро в руското изкуство

Недялко Тенев

Московското метро не е просто транспорт, а цял подземен свят със СВОЙ собствен живот, легенди и тайни и, разбира се, невероятни разкошно декорирани станции, благодарение на които се смята за музей.

Да проверим обаче как го виждат художниците.

Александър Лабас. „В метрото“, 1935 г.Александър Лабас/Третяковска галерия

Григорий Шегал. „На ескалатора“, 1941 г.Григорий Шегал/Държавен художествен музей на Алтайския край

Наталия Нестерова. „Метро“, ​​1980 г.Наталия Нестерова/Руски музей

Сергей Чесноков Ладиженски. „Метро“, 1985 г.Сергей Чесноков Ладижевски

Владимир Янкилевски. „Триптих № 14. Автопортрет (В памет на баща)“, 1987 г.Владимир Янкилевски/Руски музей

Алиса Заржевская. „Метро“, ​​2005-2008 г.Алиса Заржевская

Александър Вихров. „Метро“, 2010 г.Александър Вихров

Владимир Манюхин. „Метро“, 2010 г.Владимир Манюхин

Альона Дергильова. От цикъла „Хора в метрото“Альона Дергильова

Альона Дергильова. От цикъла в акварел „Москва“Альона Дергильова

Владимир Герасимов. „Метростанция „Кропоткинская“. Зима“, 2007 г.Владимир Герасимов

Семьон Агроскин. „Не се облягай“, 2018 г.Семьон Агроскин

Азам Атаханов. „Художник в метрото“, 2018 г.Азам Атаханов

Екатерина Корнилова. „Служителка в метрото“, 2018 г.Екатерина Корнилова, частна колекция

Александър Трифонов. „Изход“, 2018 г.Александър Трифонов

източник: RUSSIA BEYOND

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