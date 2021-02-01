Московско метро в руското изкуство
Московското метро не е просто транспорт, а цял подземен свят със СВОЙ собствен живот, легенди и тайни и, разбира се, невероятни разкошно декорирани станции, благодарение на които се смята за музей.
Да проверим обаче как го виждат художниците.
Александър Лабас. „В метрото“, 1935 г.Александър Лабас/Третяковска галерия
Григорий Шегал. „На ескалатора“, 1941 г.Григорий Шегал/Държавен художествен музей на Алтайския край
Наталия Нестерова. „Метро“, 1980 г.Наталия Нестерова/Руски музей
Сергей Чесноков Ладиженски. „Метро“, 1985 г.Сергей Чесноков Ладижевски
Владимир Янкилевски. „Триптих № 14. Автопортрет (В памет на баща)“, 1987 г.Владимир Янкилевски/Руски музей
Алиса Заржевская. „Метро“, 2005-2008 г.Алиса Заржевская
Александър Вихров. „Метро“, 2010 г.Александър Вихров
Владимир Манюхин. „Метро“, 2010 г.Владимир Манюхин
Альона Дергильова. От цикъла „Хора в метрото“Альона Дергильова
Альона Дергильова. От цикъла в акварел „Москва“Альона Дергильова
Владимир Герасимов. „Метростанция „Кропоткинская“. Зима“, 2007 г.Владимир Герасимов
Семьон Агроскин. „Не се облягай“, 2018 г.Семьон Агроскин
Азам Атаханов. „Художник в метрото“, 2018 г.Азам Атаханов
Екатерина Корнилова. „Служителка в метрото“, 2018 г.Екатерина Корнилова, частна колекция
Александър Трифонов. „Изход“, 2018 г.Александър Трифонов
източник: RUSSIA BEYOND