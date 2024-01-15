Московски учебни заведения се оборудват с роботи

Всички те са разработени от столичния производител.

Московският държавен технически университет „Н.Е.Бауман“ вече получи робот за хирургически операции с техническо зрение и 2D камера.

Московският колеж по приборостроене разполага с робот с широк спектър от приложения.

Следва Руският икономически университет „Г.В.Плеханов“. За новата лаборатория по роботика ще бъдат доставени роботизирана система за заваряване, машинно зареждаща инсталация и система за полагане и преместване на обекти.

Благодарение на роботите студентите ще се научат да работят с оборудване, което автоматизира производствените процеси, а в бъдеще евентуално ще могат сами да разработват, прилагат и управляват такива машини.

В допълнение към доставката на роботизирани системи за отделни образователни институции, производителят помага за обучението на московски инженери като част от проекта „Московско техническо училище“.

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