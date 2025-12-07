Могат ли автомобилите в Казахстан да поевтинеят?

Автоексперт отговаря, че големите световни марки разполагат с обективен ресурс за понижаване на цените на автомобилите на фона на забележимите ценови колебания в автосалоните, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Изграждането на завод с пълен цикъл отнема няколко години и инвестиции от 500 милиона до 1 милиард долара. Тези пари не трябва просто да се инвестират, а и да се възвърнат в разумен срок – 5–10 години. Според изчисленията, заводът става рентабилен само при производство от 200–300 хиляди автомобила годишно. Както обяснява автомобилният експерт Едуард Едоков, в Казахстан такива обеми са недостижими: пазарът на нови автомобили едва надхвърля 200 хиляди продажби годишно, а местното производство на един завод е 50-70 хиляди. При такива условия себестойността на единица продукция е логично по-висока.

– Има един основен принцип – икономия от мащаба. Hyundai в Корея произвежда един милион автомобила годишно, а в Казахстан – 50 хиляди. Себестойността на всяка единица в такива условия просто не може да бъде съпоставима, – разказа експертът.

Ето защо местната автомобилна промишленост вече повече от десет години съществува изключително благодарение на субсидии, преференциални кредити, утилизационни такси и други форми на държавна подкрепа.

– Това е класически модел на субсидиране. Докато държавата поддържа заводите с субсидии, те оцеляват. Затворете кранчето и след кратко време всичко ще приключи, – подчерта говорителят.

Експертът припомня и международния опит. В Австралия, където пазарът на нови автомобили надхвърляше един милион единици годишно, държавата инвестира около 30 милиарда долара в местното производство на Toyota, Ford и GM за пет години. Но когато субсидиите спряха, заводите затвориха.

Според оценката на експерта, реалният потенциал за понижаване на цените на световните марки е ограничен. Европейските и американските производители имат високи себестойности и по-скъпа логистика. Според него някои марки изобщо могат да напуснат пазара.

Изключение правят китайските марки – според прогнозите, през 2025 г. техният дял може да достигне 50%. Те могат да си позволят да работят с минимална маржа или дори на нула.

– Китайците мислят стратегически. Те са готови да работят две години на нула, за да завладеят пазара. Логистиката е по-евтина, производството е по-мащабно, те наистина разполагат с ресурси за маневриране, – обяснява той.

Малък ефект дава и локализацията на компонентите. Според Едоков, в новите казахстански производства сглобяването на седалки позволява да се спестят около 300 долара на всяка кола. Но това не създава сериозен потенциал за понижаване на цените за цялата моделна гама.

Едуард Едоков прогнозира, че през 2026 г. цената на новите автомобили ще продължи да расте с не по-малко от 10%. При това пазарът може да се забави. Високите лихви, увеличаването на данъчната тежест, общата несигурност – всичко това може да ограничи търсенето.

Въпреки това производителите ще продължат да провеждат целеви промоции, кампании за отстъпки и програми за разсрочено плащане, част от които всъщност се субсидират от дилърите и дистрибуторите.

автор: Адиль Саптаев

източник: www.inform.kz

