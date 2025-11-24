Моди: Стратегическото партньорство между Индия и Италия се засилва все повече

Имах много добра среща с министър-председателя Джорджия Мелони

Стратегическото партньорство между Индия и Италия се засилва все повече, което е от голяма полза за народите на нашите страни.

Обсъдихме по-нататъшното развитие на сътрудничеството ни в сектори като търговия, инвестиции, отбрана, иновации, изкуствен интелект, космос и образование.

Индия и Италия обявяват съвместна инициатива за сътрудничество в борбата срещу финансирането на тероризма. Това е необходимо и навременно усилие, което ще укрепи борбата на човечеството срещу тероризма и неговите мрежи за подкрепа.

