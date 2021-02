Модернизиран МиГ-29 стана „летящ танкер“ за френския Dassault Rafale

МиГ-29 M/M2 има специален агрегат ПАЗ-MK, който му позволява да зарежда гориво във въздуха.

Състои се от маркуч с диаметър 52 мм и дължина 18,5 метра. Целият комплекс позволява за 60 секунди да се заредят до 750 литра гориво.

Многоцелевите изтребители МиГ-29 M/M2, които са в състава на египетските Военновъздушни сили (ВВС) (доставени от Русия), могат ефективно да извършват различни бойни задачи, когато става дума за унищожаване на въздушни и наземни вражески цели. Те са оборудвани със съвременен прицелно-навигационен комплекс, както и с широк спектър оръжия, пише Marsonline.

Особено интересното е способността на този самолет да влиза в ролята на „летящ танкер“, който може да снабдява други самолети с гориво. МиГ-29 M/M2 има специални агрегати ПАЗ-MK, които му позволяват да зарежда във въздуха. Състои се от маркуч с диаметър 52 мм и дължина 18,5 метра. Целият комплекс позволява за 60 секунди да се заредят до 750 литра гориво.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1362082822597541896&lang=bg&origin=https%3A%2F%2Fbg.rbth.com%2Fscience%2F335489-mig-29-letiyasht-tanker&siteScreenName=Russia%20Beyond%E2%80%8F%20%40russiabeyond_bg&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

Something you don’t see everyday!



An Egyptian Air Force MIG-29M2 buddy-buddy refuelling Rafale fighter jet. pic.twitter.com/YWmTHygP7a— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 17, 2021